Afrique: Le rôle du Kiswahili dans la promotion de l'éducation et de la paix

Célébration de la Journée mondiale de la langue kiswahili, qui a lieu chaque année le 7 juillet.

Alors que le monde entier célèbre la troisième Journée de la langue kiswahili le 7 juillet, les raisons de se réjouir sont encore plus nombreuses cette année.

L'Assemblée générale des Nations Unies - le principal organe de décision des Nations Unies - a adopté la semaine dernière une résolution historique proclamant le 7 juillet Journée mondiale de la langue kiswahili.

Il s'agit d'une décision importante. La résolution des Nations Unies, présentée par la Tanzanie et le Kenya au nom du groupe africain à New York, reconnaît le rôle joué par la langue kiswahili dans la promotion de la paix, de l'unité, du développement socio-économique et de la diversité culturelle, ainsi que dans la sensibilisation et la promotion du dialogue entre les peuples.

Kimani Njogu, universitaire et expert en communication basé à Nairobi, a salué cette initiative : "Ce n'est plus qu'une question de temps avant que le kiswahili ne devienne l'une des langues officielles des Nations unies.

De nombreux amateurs de kiswahili dans le monde, dont le célèbre poète kiswahili Nuhu Bakari du Kenya, partagent ce point de vue. C'est un pas dans la bonne direction, compte tenu de la diffusion du kiswahili dans le monde, qui est désormais classé par l'UNESCO comme la 10e langue la plus parlée dans le monde, avec plus de 200 millions de locuteurs répartis dans le monde entier.

Il y a trois ans, en 2021, l'UNESCO, l'agence des Nations Unies qui promeut l'éducation, la science et la culture, a proclamé le 7 juillet Journée mondiale du kiswahili en reconnaissance de la pertinence mondiale du kiswahili en tant que langue de communication globale.

Cette année, le thème de la Journée du Kiswahili est "Kiswahili : Éducation et culture de la paix".

En Afrique subsaharienne, où le kiswahili compte le plus grand nombre de locuteurs, la langue est utilisée dans les établissements d'enseignement, à la fois comme moyen d'éducation et comme matière. En Tanzanie et au Kenya, le kiswahili est la langue d'enseignement dans les écoles primaires et élémentaires. C'est la langue utilisée dans la plupart des écoles pour enseigner non seulement les sciences humaines et les sciences, mais aussi d'autres langues, dont l'anglais.

Étant donné que le kiswahili est compris par de nombreux enfants avant même qu'ils ne soient scolarisés, il devient un outil précieux pour l'éducation. Au fur et à mesure que les apprenants progressent dans leur éducation, le kiswahili devient un sujet d'étude.

Caroline Asiimwe, secrétaire exécutive de la Commission est-africaine du kiswahili, qui a enseigné le kiswahili à l'université de Makerere en Ouganda, insiste sur la nécessité d'utiliser le kiswahili pour promouvoir l'éducation.

Elle explique qu'actuellement, les huit pays de la Communauté de l'Afrique de l'Est (Burundi, RDC, Kenya, Rwanda, Somalie, Soudan du Sud, Ouganda et Tanzanie) sont tenus par des résolutions d'inclure le kiswahili dans leurs programmes d'études.

Selon M. Asiimwe, cela accélérera l'intégration de la région.

Au niveau mondial, le kiswahili continue de se développer. La langue est désormais enseignée sur pratiquement tous les continents. Aux États-Unis, le kiswahili est enseigné dans plus de 100 universités et écoles. Il est également enseigné au Canada, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud et pratiquement dans tous les coins du monde.

En Afrique, de plus en plus de pays adoptent cette langue. En Afrique australe et dans d'autres parties du continent, la langue est désormais enseignée dans les écoles.

Alors que le continent poursuit ses échanges commerciaux dans le cadre de l'accord de libre-échange continental africain (ZLECAf), le kiswahili continue de jouer un rôle clé dans les transactions commerciales et l'intégration transfrontalière. Il reste la langue africaine la plus parlée sur le continent.

Ayub Mukhwana, sociolinguiste et maître de conférences à l'Université de Nairobi, déclare à Afrique Renouveau : "Le kiswahili reste pour l'instant une lingua-franca sur le continent africain. D'un point de vue sociolinguistique, une langue ne devient pas une langue internationale simplement parce qu'elle est parlée dans deux pays ou plus, mais lorsque ces pays deviennent politiquement et économiquement autonomes."

L'adoption de la résolution de l'AGNU reconnaissant le kiswahili est un pas vers cette internationalisation.

Depuis des décennies, le kiswahili est utilisé pour favoriser l'unité et la paix sur le continent africain, en particulier en Afrique de l'Est, dans la Corne de l'Afrique, dans la région des Grands Lacs, en RDC et dans certaines parties de l'Afrique australe. Il a été utilisé dans la lutte pour la liberté et est actuellement une langue officielle et de travail de l'Union africaine (UA), de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et de la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE).

À cet égard, le kiswahili est utilisé comme moteur de la paix, de l'unité et de l'harmonie. Il est également utilisé pour promouvoir le développement social et économique et la mise en oeuvre de l'Agenda 2030 et donc la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD).

Cette année, les célébrations de la Journée du kiswahili auront lieu dans de nombreuses régions du monde, notamment au siège des Nations Unies à New York, au siège de l'UNESCO à Paris et dans les pays où la langue est parlée.

Le point culminant des célébrations aura lieu à Mombasa, au Kenya, où des passionnés de la langue, des universitaires, des chercheurs, des apprenants, des artistes, des fonctionnaires et des décideurs politiques du Burundi, de la RDC, du Kenya, du Rwanda, de la Somalie, du Sud-Soudan, de l'Ouganda et de la Tanzanie se réunissent pour discuter des moyens de promouvoir le kiswahili.

L'événement débute par une conférence éducative de deux jours sur le thème "Kiswahili, éducation et multilinguisme dans la promotion de la paix", dérivé du thème de l'UNESCO.

Un événement culturel haut en couleur, baptisé "Mswahili Night", mettant en valeur la culture, l'art, la nourriture et la danse swahili ainsi que la poésie, clôturera ces deux jours d'extravagance.

Nous vous souhaitons une bonne journée mondiale de la langue kiswahili !