Cote d'Ivoire: Bac 2024 au pays - Les résultats disponibles ce lundi 8 juillet

Les délibérations concernant les résultats du Baccalauréat 2024 en Côte d'Ivoire se sont achevées. Les candidats pourront consulter leurs résultats à partir de ce lundi 8 juillet.

Les élèves et leurs familles sont impatients de connaître les résultats après plusieurs semaines de stress et de préparation intense. Les résultats seront disponibles sur le site officiel du Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation ainsi que dans les centres de délibération répartis sur tout le territoire.

Pour accéder aux résultats en ligne, les candidats devront se munir de leur numéro de matricule. Une affluence importante est attendue sur le site web, et il est conseillé aux élèves de se montrer patients en cas de lenteur du réseau.

Les centres de délibération ouvriront également leurs portes pour permettre aux candidats de consulter les tableaux d'affichage. Les enseignants et les membres des commissions de délibération seront présents pour apporter toute l'aide nécessaire et répondre aux questions.

Toutes séries confondues du baccalauréat, ce sont 355 347 candidats enregistrés dont (Bac général : 323 016 ; Bac technique : 31 923 ; Bac Art : 408) dont 175 126 filles et 180 221 garçons qui ont composé dans 559 centres.

Il faut signaler que le Bac 2024 a été placé sous le thème : "Performance et mérite pour des examens de qualité".

A cet effet, la Directrice de la Direction des examens et concours, Mme Dosso Nimaga Mariam avait exhorté, les candidats en ces termes: "Nous comptons sur la collaboration de tous pour préserver l'intégrité de nos examens et promouvoir les valeurs d'éthique, d'honnêteté, de probité, d'équité et de transparence durant ces évaluations. Nos efforts conjugués porteront sur leurs fruits et contribueront à la réussite de cette session".

FratMat info tient à présenter d'avance ses félicitations à tous les candidats pour leurs efforts et leur persévérance. Les résultats de cette année marquent une étape importante dans leur parcours académique et ouvrent la voie à de nouvelles opportunités.