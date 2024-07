Maroc: Tanger - Remise des prix aux lauréats du Concours 'Tech Talents' pour les startups innovantes dans le domaine de l'environnement

Tanger — Une cérémonie de remise des prix aux lauréats du Concours international "Tech Talents" pour les startups innovantes dans le domaine de l'environnement, organisé par le Club des Dirigeants (CDD), s'est tenue samedi à Tanger.

Lors de cette cérémonie, tenue en marge de la 2ème édition de la Journée de l'environnement et du développement durable, placée sous le thème "Génération restauration, la génération qui peut faire la paix avec la terre", les 5 finalistes ont présenté leur pitch final devant un jury composé d'experts dans le domaine de l'environnement et du développement durable, avant d'annoncer les noms des trois lauréats de ce concours d'innovation.

Le premier Prix du concours a été attribué à Saleh Tasnim pour son projet "T-H2-O2", qui vise à produire de l'hydrogène vert et l'oxygène médical à base de l'énergie solaire photovoltaïque, tandis que le 2ème prix est revenu à El Mahdi Benabdeljalil, pour son projet "Agua de Sol", qui offre une solution alternative et durable à des millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau du robinet, à travers la conception de panneaux transformant l'air en eau grâce au soleil.

Le 3ème Prix a été, quant à lui, raflé par Abdelaziz Bouchaib pour son projet "ASM Eco Matériaux", qui vise à utiliser les déchets plastiques et du BTP pour produire des matériaux utilisables dans les domaines de la construction et la menuiserie.

Dans une déclaration à la MAP, la présidente du CDD de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Kaoutar Bennis, a souligné que ce concours vise à récompenser des projets innovants dans le domaine de l'environnement du développement durable qui ont un fort impact social et environnemental, précisant que les gagnants bénéficieront de l'accompagnement du CDD, afin de réussir leur projets.

Pour sa part, la représentante du Cercle d'affaires du CDD à Tanger, Marie Perez, a relevé que ce concours met à l'honneur des startups innovantes dans le domaine de l'environnement, faisant savoir que sur les 12 projets présentés lors la première phase de sélection 5 ont été retenus.

Elle a fait savoir que parmi les critères pris en compte par le jury pour la sélection des projets figurent l'innovation, l'impact environnemental et social, la faisabilité technique, le potentiel du marché, la viabilité financière et l'approche durable, notant que les lauréats bénéficieront d'un accompagnement adapté, afin de leur permettre de développer leurs projets.

Cette cérémonie a été marquée également par la signature d'une convention de partenariat stratégique entre le CDD et l'organisation marocaine du transport touristique (OMTT), pour le développement du transport touristique.

Cet accord, paraphé par le président du CDD, Driss Drif et le président de l'OMTT, Chami Mounir, vise à définir les modalités de partenariat stratégique entre les deux institutions, en vue de l'organisation, la promotion et le développement du Salon du transport touristique au Maroc (STTM), ainsi que de favoriser le networking et les échanges entre les professionnels du secteur.

Cet événement inédit, organisé sous l'égide du ministère de la Transition énergétique et du développement durable, a été l'occasion de célébrer à la fois la journée mondiale de l'environnement, et de contribuer à l'effort collectif du Maroc dans la mise en oeuvre du modèle de développement durable dicté par les orientations stratégiques de SM le Roi Mohammed VI et les engagements internationaux du Royaume.

Il a été ponctué par trois panels sous les thèmes "Economie bleue et développement durable inclusif", "Action pour l'eau au service de notre avenir commun" et "Conservation et restauration des sols".