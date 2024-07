Soudan: Jabir rencontre la directrice de la Direction suisse du développement et de la coopération (DDC)

Port-Soudan — Le Membre du Conseil Transitoire de souveraineté (CTS), assistant du commandant en chef, général Ibrahim Jabir s'est informé des grands efforts déployés par la Direction du développement et de la coopération (DDC) en suisse, pour soutenir et assister le peuple soudanais et lui fournir une aide humanitaire, ainsi que les résultats de la récente visite de la DDC dans les États fédérés du Nil et de la mer Rouge et les services fournis aux personnes touchées par la guerre et aux familles dans le besoin.

Lors d'une réunion dans son bureau samedi avec Mme Patricia Danzi, l'envoyée suisse dans la Corne de l'Afrique, Directrice de la Direction du développement et de la coopération (DDC).

Son Excellence a exprimé les remerciements et l'appréciation du Soudan au gouvernement suisse pour son soutien et son assistance au peuple soudanais, et son souci pour fournir toute l'aide humanitaire.

Gen, Jabir a souligné la profondeur des relations et des liens entre le Soudan et la Suisse, notant la volonté du Soudan de renforcer la coopération et la coordination conjointe entre les deux pays d'une manière qui sert les intérêts des peuples des deux pays.

La réunion a porté sur la situation humanitaire et sanitaire dans le pays et sur les efforts déployés pour surmonter tous les obstacles et défis auxquels est confronté l'acheminement de l'aide aux personnes touchées par la guerre.