Europe — Le Rassemblement d'honorables Soudanais à l'étranger a organisé des rassemblements et des manifestations de masse le samedi après-midi 6 juillet dans un certain nombre de villes britanniques, françaises et allemandes pour soutenir le peuple soudanais qui souffre des meurtres et des déplacements , et l'exode mené par des gangs et des mercenaires de la milice des insurgés terroristes des Forces de soutien rapide (FSR), dont le dernier en date concerne les villes et villages de l'État de Sennar.

Un certain nombre de dirigeants communautaires, d'universitaires et de spécialistes des droits de l'homme et des crimes de guerre se sont adressés à la foule, et les résidents soudanais des villes de Manchester, Paris, Oxford et Hanovre ont chanté, brandissant des banderoles et des slogans en soutien à leurs forces armées et dénonçant le soutien extérieur que reçoit la milice rebelle terroriste FSR, en particulier de la part des Émirats arabes unis, qui n'ont cessé de soutenir la milice à travers la munition continue d'armes et de mercenaires dans sa direction claire pour soumettre la volonté du peuple soudanais.

Les manifestants ont affirmé leur ferme position derrière leurs forces armées, y compris le dernier soldat protégeant le sol soudanais, exigeant que le nouveau gouvernement britannique adopte une position de soutien au peuple soudanais contre ces violations.