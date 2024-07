Sénégal: Kaolack / Pluies diluviennes dans la commune - Des centaines de familles dans les eaux

Les fortes précipitations qui se sont abattues dans la ville de Kaolack à l'aube de la journée d'hier, dimanche 7 juillet 2024, ont fait d'importants dégâts. Plusieurs maisons et des centaines de familles se trouvent actuellement envahies par les eaux et peinent à s'en débarrasser. Ces inondations concernent surtout les populations des Parcelles Assainies, de Passoirs, de Ndorong, une partie de Dialègne et des Abattoirs Ndangane. Des quartiers populairement habités et sans réseaux d'assainissement fiable.

Pendant cette journée du dimanche, la plupart de ces familles ont préparé le déjeuner à l'aide de tables, ou autres instruments érigés en hauteur, à leur portée et sur lesquels on pouvait poser les gaz ou fourneaux supportant les marmités et autres ustensiles de cuisine. D'autres ont préféré déménager chez des voisins ou de proches parents, le temps de voir les eaux drainées/évacuées en dehors de leurs concessions. Car, depuis que l'annonce a été faite, les équipes de secours se sont précipitées sur le terrain pour des opérations de pompage et d'assistance aux familles en détresse.