Ile Maurice: Un récidiviste de 20 ans reste derrière les barreaux

Il ne pourra pas obtenir la liberté conditionnelle. Louis Gregory Patrice Telvave demeurera en cellule après son arrestation dans un cas de vol au cours duquel il a séquestré un enfant. La cour a toutefois demandé à la police de s'assurer que l'accusé ne subisse pas de préjudice en raison d'un retard injustifié en ce qu'il s'agit de l'enquête. L'audience formelle aura lieu le 17 juillet.

Selon le témoignage du sergent Veersamy, Telvave et ses complices ont fait irruption dans la maison de la victime aux Salines, Rivière-Noire, dans la nuit du 20 février. Ils étaient masqués et armés de sabres, ont ligoté le chef de famille, l'ont étouffé avec une serviette, puis ont enfermé sa femme et son enfant dans une chambre. Ils ont contraint le propriétaire des lieux à ouvrir un coffre-fort et ont fait main basse sur des objets valant Rs 800 000. Ensuite, ils l'ont obligé à conduire jusqu'à La Gaulette et Rivière-Noire pour effectuer des retraits aux guichets automatiques.

Une partie des objets volés a été récupérée et l'accusé, âgé d'une vingtaine d'années, a avoué les faits. La magistrate Zeenat Cassamally de la Bail and Remand Court a jugé que les preuves contre lui sont solides et qu'il a des antécédents judiciaires. Il avait été libéré sous condition en 2018 et avait été condamné à une semaine de prison en 2022 pour des affaires de vol. «Il est pertinent de noter que ce n'est pas la première fois que le demandeur est impliqué dans une affaire de vol aggravé malgré son jeune âge. À ce stade, la cour ne peut lui accorder la liberté sous caution car il est peu probable que l'imposition de conditions puisse réduire suffisamment le risque de récidive», a conclu la magistrate.