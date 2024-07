Ile Maurice: Le nomination day fixé à ce jeudi

L'élection partielle dans la circonscription de Montagne-Blanche/Grande-Rivière-Sud-Est (no 10) aura-t-elle lieu ? Est-ce un coup de bluff du gouvernement, comme cela a été le cas en 2019 dans la circonscription Piton/Rivière-du-Rempart (no 7) ? La question reste posée. Mais en attendant, c'est le nomination day, au collège de Bel-Air le jeudi 11 juillet, qui sera suivi de près.

Pravind Jugnauth a plusieurs fois, lors de sorties officielles, clamé haut et fort que la partielle au no 10, suivant la révocation du ministre Vikram Hurdoyal puis sa démission en tant que député le 13 février dernier, aura bel et bien lieu. Or, de son côté, l'opposition est catégorique : aller de l'avant avec une partielle serait une perte de temps, de ressources mais surtout d'argent, car le nouvel élu n'aura même pas le temps de faire son entrée au Parlement, qui sera automatiquement dissous le 21 novembre de cette année.

Ainsi, l'alliance PTr-MMM-ND a été claire : elle n'alignera aucun candidat pour cette partielle, préférant, dit-elle, se concentrer sur les élections générales qui approchent à grands pas. David Sauvage de Rezistans ek Alternativ, avait déclaré, lui, que «jamais n'a-t-on vu de partielle organisée à la veille des législatives».

Vikram Hurdoyal arpente la circonscription

Quant à Linion Moris, elle a annoncé son choix durant la semaine écoulée. C'est Neena Ramdenee qui sera candidate à cette partielle. Du côté du MSM, plusieurs sources concordantes affirment que le choix se portera sur le fils de feu Raj Dayal, Avineshwar Dayal. Mais la situation est floue car le «spectre» de Vikram Hurdoyal plane toujours dans la circonscription, où il est aujourd'hui encore très apprécié. D'ailleurs, «on ne comprend pas trop à quoi il joue. Il arpente la circonscription et est très présent dans plusieurs régions. Est-ce qu'il sera blanchi ? Puis reconduit à son poste ? Ou se refait-il une image avant de migrer pour les prochaines législatives dans la circonscription voisine, au no 9 (Flacq-Bon Accueil)», se demandent des agents du MSM.

Le nomination day en tout cas se tiendra donc ce jeudi 11 juillet et les candidats devront s'inscrire au collège de Bel-Air, de 9 heures à 15 heures. À savoir que c'est Kritananda Naghee-Reddy qui officiera comme Returning Officer. L'OPS Order de la police a aussi été émis pour assurer une forte présence policière dans la circonscription ce jour-là.

Scénarios

Si la partielle a bien lieu, cette élection devra avoir lieu le 9 octobre prochain. Puis le Parlement sera dissous le 21 novembre. Le Writ pour les législatives devra être émis au plus tard le 15 janvier 2025, le nomination day au plus tard le 14 février, et les élections générales au plus tard le 15 avril 2025. Si de partielle il n'y en a point, le nomination day en vue des législatives devra avoir lieu au plus tard le 4 octobre, et les élections générales devront avoir lieu avant le 3 décembre de cette année.