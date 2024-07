Ile Maurice: De la drogue retrouvée sur Sailesh Kumar Mookteeram

C'est son comportement qui a éveillé les soupçons des gardiens de la prison de Melrose. Jeudi, aux alentours de 13 heures, Sailesh Kumar Mookteeram s'est approché de l'atelier de couture de la prison et a fait un signe à quelqu'un à l'intérieur. Le gardien qui l'a surpris a aussitôt su que quelque chose n'allait pas et l'a interpellé.

En présence d'un haut gradé de la prison, ils ont procédé à une fouille et ont constaté que le détenu dissimulait un colis sous ses aisselles, sous son pardessus. Dans un sac en plastique se trouvaient 150 cigarettes de la marque Matinée, vingt capsules solubles de Solpadeine, 14 comprimés soupçonnés d'être des psychotropes, 30 pilules de tramadol 150 mg, deux sachets contenant une poudre rose et 30 papiers à rouler. Questionné sur cette découverte, le détenu n'a pipé mot. La police de Montagne-Blanche a été alertée et une enquête est en cours.

Le détenu purge actuellement une peine de 27 ans, et ce depuis 2017, après avoir plaidé coupable pour le meurtre de sa cousine, Swasti Bhunjun. Le corps calciné de cette dernière avait été retrouvé en novembre 2007 dans un champ de cannes à Poudre-d'Or. Sailesh Kumar Mookteeram et son complice avaient reçu l'ordre d'un proche d'éliminer la jeune femme avec qui il entretenait une relation extraconjugale. Ils avaient alors monté un plan pour une sortie à la plage avant de lui faire boire de l'alcool et de la conduire dans un champ de cannes.

Sur place, l'amant devait annoncer à Swasti Bhunjun qu'ils auraient tous des relations sexuelles avec elle. La jeune femme a tenté de prendre la fuite, c'est alors que Sailesh Kumar Mookteeram l'a étouffée avant de l'asperger d'essence et de craquer une allumette. Ils l'ont ensuite abandonnée. C'est un habitant de la localité qui a fait la découverte macabre.