Ile Maurice: Safari Bar Night Club et NJ Production financent les clips de quatres artistes

Le secteur événementiel connaît des travers où obtenir un permis pour organiser un concert s'avère être tâche difficile.

Face à ces problèmes qui ne cessent de perdurer se dresse le Safari Bar Club et NJ Production. En effet , dans le cadre de la fête de la musique, ces deux acteurs du secteur de l'événementiel se sont réunis pour organiser un jeu concours mettant en jeu la somme de Rs 100,000. La somme sera divisée entre quatre artistes pour les aider à financer une vidéo pour une chanson. Les intéressés devaient commenter sur une publication parue sur la page Facebook de NJ Production et c'est à la suite d'un tirage au sort que les quatres gagnants ont été désignés.

Un tirage qui a eu lieu au restaurant Karay Mario à Mahebourg. Les quatres gagnants sont Emmanuel Saint Flour, Davidsen Kamanah, Ally Son et Daren Manikion. Le projet comprend aussi la participation de la Quincaillerie Bric - Brick Hardware Ltd .

Dyana Ramasamy directrice du Safari Bar Night Club Nu Baz Lokal explique que ces initiatives font partie de l'ADN du Safari Bar qui a pour habitude de soutenir et sponsoriser les artistes notamment depuis le temps de crise survenu suite à la pandémie du COVID 19. "Depi lontan nou ed bann artis mizikalman, permet zot sante gagn zot lapay" précise cette dernière qui est bien aidée par son mari Meidy , colonne vertébrale de l'organisation comme elle le dit elle même, qui gère le bar.

"Chaque week-end et les vendredis, nous proposons de l'animation avec les artistes locaux. Vous verrez chez nous il y a très peu de musique électro ou commerciale. Nous mettons en avant la musique locale et nous avons investi dans les équipements adéquats pour avoir un bon son et une bonne lumière pour que les artistes soient dans les meilleures conditions possibles" précise Dyana Ramasamy. L'initiative pour la fête de la musique s'est vu être un moyen pour marquer le coup et aussi aider les jeunes artistes émergents mais aussi les autres artistes confirmés à produire une vidéo , chose qui s'avère difficile par les temps qui courent.

Un travail pas évident confie Dyana Ramasamy mais l'énergie de cette collaboration repose sur l'envie de promouvoir les artistes et apporter une pierre à l'édifice. Lors de ce tirage, plusieurs artistes notamment de la nouvelle génération était présents dont Abel, Bomboklak ,General Remy ou encore YC Prod.

«Hormis le fait de soutenir les artistes sur le plan local, nous aidons aussi à faire que leur musique traverse les frontières notamment que leur musique soit reconnue à l'île de la Réunion notamment pour les artistes comme Donovan BTS, Ti Alexandre ou Momo entre autres. On veut que les Réunionnais puissent se familiariser avec la musique de chez nous. Nous voulons aussi promouvoir ce qui est local que ce soit la musique, ou la nourriture notamment pour les restaurants. C'est aussi une des raisons pourquoi chaque mardi on met en avant des vidéos pour tout ce qui est local» précise Dyana Ramasamy qui remercie et salue NJ Prod. Rappelons que NJ Prod par Nathan Julie est une boîte de production qui propose des évènements à travers l'île mais aussi production de chansons et d'artistes.

L'avenir s'annonce grandiose pour cette collaboration avec Dyana Ramasamy qui annonce la tenue d'un award soit pour Le Artist of The Year.