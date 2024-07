Algérie: 'Le pays nouveau - Réalisations et aspirations', thème du forum de l'association 'Watani'

ALGER — "L'Algérie nouvelle : réalisations, aspirations et engagement national" était le thème du forum organisé, samedi à Alger par la fondation "Watani", lors duquel les participants ont mis en avant les réalisations accomplies par l'Algérie nouvelle dans divers domaines.

S'exprimant à cette occasion, le président de la fondation, Mohamed Meflah, a précisé que les membres de la fondation, cadres de différents secteurs, avaient constaté "la cohésion entre la nation et son président, découlant de sa sincérité et de sa fidélité au peuple et à la mémoire, mais aussi de sa gestion éclairée en faveur de la croissance et du développement, ayant permis d'améliorer les conditions de vie des citoyens et les indicateurs macroéconomiques de l'Algérie".

Il a en outre mis en relief les réalisations concrétisées à l'échelle nationale, dans le cadre de la mise en œuvre des 54 engagements du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ce qui a conduit, a-t-il dit, les forces vives à "s'engager dans la nouvelle voie".

Au plan international, le même intervenant a salué le retour de la diplomatie algérienne sur le devant de la scène régionale et internationale et son attachement à ses positions de principe, ce qui lui a valu, a-t-il précisé, son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, une réalisation mise à profit au service des causes justes, en particulier les causes palestinienne et sahraouie.

Les participants au forum ont salué, dans ce sens, le bilan des réalisations accomplies durant le mandat présidentiel actuel (2019-2024), notamment les réformes économiques engagées et les efforts déployés dans le domaine du développement agricole et de l'augmentation des exportations hors hydrocarbures.

Ils ont, par ailleurs, insisté sur la nécessité d'encourager l'élite nationale à une participation active par les idées afin qu'elle puisse contribuer au succès de l'approche de réforme visant à rétablir la confiance dans les institutions de l'Etat et à activer le processus de développement.