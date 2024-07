Maroc: Mawazine 2024 - 'Une véritable réussite', une fréquentation historique avec plus de 2,5 millions de festivaliers (Maroc Cultures)

Rabat — La 19ème édition du Festival Mawazine - Rythmes du Monde, tenue du 20 au 29 juin à Rabat et Salé, a été "une véritable réussite", marquée par des concerts mémorables, des moments forts et une fréquentation historique avec plus de 2,5 millions de festivaliers, a affirmé l'Association Maroc Cultures.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le festival a "attiré plus de 2.500.000 festivaliers venus, du Maroc et de l'étranger, célébrer la musique et assister aux performances de plus de 200 artistes à Rabat et Salé", s'est félicitée, dans un communiqué, l'Association Maroc Cultures qui organise cet événement.

"Cette affluence record confirme la popularité internationale exceptionnelle de Mawazine et son statut de festival musical parmi les plus fréquentés au monde. Le modèle de Mawazine, ouvert à tous, gratuit, rassembleur et porteur de valeurs, a été une nouvelle fois salué", souligne le communiqué.

Du 20 au 29 juin 2024, Mawazine a été le théâtre de performances extraordinaires d'artistes venus du monde entier, témoignant de l'enthousiasme exceptionnel qu'ils suscitent auprès du public marocain, relève la même source qui fait état d'une couverture massive de médias, à travers la présence de plus de 800 journalistes et une moyenne de plus de 2.000 retombées par mois, ce qui "témoigne de l'importance du festival Mawazine en tant qu'événement artistique majeur sur la scène médiatique".

%

Maroc Cultures retient également l'engouement sur les réseaux sociaux, se traduisant par le positionnement en top trending de Mawazine au niveau des recherches effectuées, qui "a souligné l'impact mondial du festival, renforçant sa réputation et consolidant son rayonnement à travers le monde", tandis que la présence d'influenceurs internationaux "a confirmé l'attrait du festival pour les créateurs de contenu désireux de mettre en avant l'évènement tout en profitant de l'engouement qu'il génère".

La 19ème édition de Mawazine a également été marquée par un partenariat renforcé, à travers Spotify, ainsi que Tripadvisor amplifiant la portée mondiale du festival et offrant une plate-forme aux talents marocains pour rayonner à l'international, selon la même source. Lors de cette édition, les moments de partage entre stars et festivaliers ont été particulièrement intenses, marqués par des moments forts comme la prouesse magistrale de Metro Booming, le show électrisant de ATEEZ, la performance resplendissante de Central Cee en Jellaba traditionnelle marocaine, le flow de Burna Boy, la communion de Camila Cabello avec son public, et les rythmes entraînant de Calvin Harris à l'OLM Souissi.

Le Théâtre National Mohammed V a été un lieu de rencontre et de diversité à travers le spectacle technologique en Hologramme d'Oum Kalthoum qui a émerveillé le public, la prestation exceptionnelle de Samira Said, ainsi que des artistes de renom tels que Carole Samaha, Marwan Khoury, Badr Rami, Gregory Porter et Yuri Buenaventura qui ont captivé leur public transformant le Théâtre en une immense salle de danse et de chant.

La scène Nahda n'a pas été en reste; entre les paroles engagées du rappeur Balti, les larmes de joie et d'émotion de Haifa Wehbe à la découverte de son public marocain, la prestance de Balqees qui a tissé un lien indéfectible avec ses spectateurs pendant son interprétation de plusieurs titres emblématiques de la chanson marocaine dont "Ya Bladi", les rythmes endiablés d'Ahmed Saad et de Mohamed Ramadan, et les spectacles en apothéose de Douzi et d'Aminux.

Les artistes marocains, tels que Najat Aatabou, Saida Charaf, Zina Daoudia, Fatima Tabaamrant, Muslim, Said Senhaji, Abdelaziz Stati, Hamid Kassri et Mocci ont brillé à Salé, démontrant la richesse et la diversité de la scène nationale sous les acclamations enthousiastes de leurs fans, enchantés dans une ambiance de communion.

Au Bouregreg, une diversité de rythmes du monde a été célébrée avec la participation de figures emblématiques telles que OMAH LAY, James BKS, Nana Benz du Togo, Fatoumata Diawara, et Angélique Kidjo. Les artistes La fève, Didi B, Luidji, Yamé, Ayra Starr et Too Fan sont allés à la rencontre de leur public marocain qui a été parfois invité sur scène pour performer aux côtés de leurs artistes préférés. "Grâce à cette mobilisation collective, Mawazine 2024 a été un triomphe total, inscrivant une nouvelle page mémorable dans l'histoire du festival", conclut le communiqué.

Créé en 2001, le festival Mawazine Rythmes du Monde est le rendez-vous incontournable des amateurs et passionnés de musique au Maroc. Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, il est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde. Organisé chaque année pendant neuf jours, Mawazine offre une programmation riche et exigeante qui mêle les plus grandes stars du répertoire mondial et arabe, faisant des villes de Rabat et de Salé le théâtre de rencontres exceptionnelles entre le public et des artistes de renom.

Très engagé dans la promotion de la musique marocaine, Mawazine consacre plus de la moitié de sa programmation aux talents de la scène nationale. Porteur des valeurs de paix, d'ouverture, de tolérance et de respect, le festival propose un accès gratuit à 90% de ses festivaliers, faisant de l'accessibilité des publics une mission essentielle. Il est en outre un soutien majeur à l'économie touristique régionale et un acteur de premier plan dans la création d'une véritable industrie du spectacle au Maroc.

Maroc Cultures est une association à but non lucratif créée en 2001, qui s'est fixée pour mission principale de garantir aux publics de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër une animation culturelle et artistique d'un niveau professionnel digne de la capitale du Maroc.