Algérie: Les agences de tourisme et de voyages invitées à s'inscrire via le portail algérien de la Omra

ALGER — L'Office national du pèlerinage et de la omra (ONPO) a invité, dans un communiqué, les agences de tourisme et de voyages désirant organiser l'activité de la omra pour l'année 1446 de l'hégire à s'inscrire et à retirer le cahier des charges relatif à cette opération via le portail algérien de la omra, à compter de ce dimanche.

L'Office national du pèlerinage et de la omra porte à la connaissance des agences de tourisme et de voyages désirant organiser l'activité de la omra pour l'année 1446 de l'hégire, qu'elles peuvent s'inscrire et procéder au retrait du cahier des charges relatif à cette opération via le portail algérien de la omra bawabetelomra.dz, du 7 juillet au 12 septembre 2024.

Les autorisations seront délivrées selon les rendez-vous fixés à travers le portail de la omra, a précisé la même source.