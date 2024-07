Algérie: Constantine - Bibliothèque itinérante de près de 2000 ouvrages pour promouvoir la lecture

CONSTANTINE — Une bibliothèque itinérante composée de près de 2000 livres scientifiques et autres de loisirs, sillonne depuis la semaine dernière différentes communes de la wilaya de Constantine, dans le cadre du programme portant célébration du 62ème anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse et promouvoir la lecture.

Cette activité initiée par la direction de la culture et des arts en collaboration avec la bibliothèque principale de lecture publique Mustapha Nettour, vise à promouvoir la lecture publique, notamment parmi les enfants et les jeunes des zones rurales, a précisé dans une déclaration à l'APS, le directeur de la culture et des arts, Farid Zaâter.

Ce bibliobus qui propose des livres scientifiques, religieux, littéraires, bandes dessinées et revues se veut un lien entre la direction de la culture et le lecteur dans les communes et les régions éloignées, notamment celles qui sont dépourvues de bibliothèques, a-t-il expliqué.

Il a ajouté que des représentations théâtrales, des spectacles de clown et de magie, des ateliers de dessin et de coloration, des concours intellectuels destinés à découvrir des enfants et des jeunes talents figurent au programme de cette manifestation qui se poursuivra jusqu'au 20 juillet en cours, pour cibler les communes d'Ibn Ziad, El Khroub, Zighoud Youcef et d'Ain Abid.

Des visites aux enfants atteints du cancer, hospitalisés au centre hospitalo-universitaire (CHU) Dr. Benbadis, figurent également au programme de cette manifestation organisée sous le slogan " La Culture pour tous ", a-t-on indiqué de même source.