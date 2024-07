Algérie: Para-athlétisme Championnat d'Algérie - Le MC Alger, Aurès Tahadi Batna et Machaal Bir Mourad Rais fidèles à la tradition

ALGER — Les clubs handisport du MC Alger, Aurès Tahadi Batna et Machaal Abtal Bir Mourad Rais ont été, une nouvelle fois, fidèles à la tradition, en s'adjugeant les trois premières places du champion d'Algérie de para-athlétisme, saison 2023-2024, organisé au stade du complexe sportif "Miloud-Hadefi" à Oran.

Dominateur des compétitions depuis des années déjà, le MC Alger s'est adjugé le titre national en totalisant 103 médailles dont 59 en or et 12 argent, devant le club Aurès Tahadi Batna avec une moisson de 53 médailles dont 38 or et 8 argent, et Machaal Abtal Bir Mourad Rais avec 31 au total dont 22 or et 6 argent.

Dans une enceinte sportive aux normes internationales, les athlètes du MC Alger dont plusieurs internationaux, des champions du monde et paralympiques, ont fait razzia lors d'un championnat qui a drainé plus de 500 athlètes des deux sexes issus de 72 clubs.

Le tableau final des médailles a été identique à celui des années précédentes, avec les mêmes clubs qui reviennent à la charge, sauf, que cette fois-ci, plusieurs clubs ont émergé avec de jeunes talents, à l'image de ceux de l'équipe handisport de Bejaia (BRH) qui a terminé, 4e position avec un total de 37 médailles dont 19 or et 10 argent.

"On est fier des performances de nos athlètes et du titre national remporté pour la énième fois. Mais le goût du sacre de cette année est un peu spécial et a une autre saveur, puisqu'il intervient dans des circonstances spéciales pour nos athlètes et techniciens qui ont souffert avec les problèmes que le Mouloudia a connu", a indiqué l'entraineur Taha Salhi, rendant un grand hommage au directeur sportif et responsable de la section handisport du MCA, El Hadi Mehani à qui revient aussi, le mérité des résultats et performances réalisés.

%

Le championnat national d'Oran a clôturé la saison para-athlétisme et est intervenu après plusieurs meetings nationaux qui servaient d'étape préparatoire et de qualification pour les athlètes, même internationaux.

De son côté et fidèle à sa tradition, le club d'Aurès Tahadi Batna s'est aussi distingué avec une 2e place méritée, grâce à ses 25 athlètes dont plusieurs filles et de jeunes talents.

"Je suis comblé par la moisson que mon club a remporté lors du national d'Oran et, en même temps, très optimiste pour l'avenir du para-athlétisme à Aurès Tahadi Batna, un club qui a de tout temps, laissé son empreinte lors des compétitions nationales et internationales. Notre club reste toujours un pole sportif par excellence dans l'Est du pays et cela nous rend encore très fiers de pouvoir alimenter nos équipes nationales d'athlètes de haut niveau", a déclaré à l'APS, le coach du club et également entraineur national, Cherif Benmoussa.

Le championnat national d'Oran a clôturé la saison para-athlétisme et est intervenu après plusieurs meetings nationaux qui servaient d'étape préparatoire et de qualification pour les athlètes, même internationaux.

Interrogé sur l'organisation et le niveau technique en général, le technicien Benmoussa a relevé avec satisfaction les prestations des athlètes internationaux, mais aussi le niveau qu'il a qualifié d'"excellent" chez certaines classes, à l'image de celles des 36 et 38 (courses ou concours).

Néanmoins, le technicien a déploré "quelques manquements au niveau de l'arbitrage" où certains arbitres n'ont pas encore assimilé certains règlements en para-athlétisme, d'où sa proposition "d'organiser, pour les compétitions futures et avant chaque grand événement, une journée de sensibilisation sur les règles de l'arbitrage en para-athlétisme".

Pour sa part, le directeur de l'organisation sportive (DOS), Ait Said Mansor a relevé "la bonne organisation logistique et technique du championnat au stade Miloud-Hadefi, ce qui constitue une première pour le handisport.

Ces joutes ont été marquées aussi par la présence d'un délégué technique du Comité Paralympique international (IPC) pour valider les résultats des sportifs disposant d'une licence internationale, et qui est repartis avec une très bonne impression".

Il y a lieu de relever sur le plan de la prise en charge médical des athlètes et participants au Championnat, l'apport de l'entreprise "Rayan Healthcare" du domaine médical, qui a consacré six équipes médicales avec tout l'arsenal nécessaire, sous l'autorité du médecin fédéral, Docteur Abderrahmane Ghlaimi.

L'édition 2024 du championnat d'Algérie para-athlétisme a permis, comme de coutume, l'émergence de certains jeunes talents, qui ont confirmé tout le bien que les techniciens pensaient d'eux, au sujet de leurs potentialités techniques, à l'image des athlètes du club Handisport de Bejaia, Aourès Tahadi Batna, MC Alger, entre autres.