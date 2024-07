Algérie: Nouvel an de l'hégire - Une cérémonie en l'honneur des résidents des maisons pour personnes âgées

ALGER — Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme a organisé, samedi au Jardin d'essai du Hamma (Alger), une cérémonie en l'honneur des résidents des maisons pour personnes âgées, des centres pour enfance assistée, et des cadets des Scouts musulmans algériens (SMA) et ce, à l'occasion du nouvel an de l'hégire 1446.

Dans une déclaration à l'issue de cette cérémonie, qui coïncide avec le 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou, a considéré que de tels évènements et fêtes, constituaient une opportunité pour réunir cette catégorie et partager avec elle la joie des fêtes dans une ambiance familiale pleine de convivialité, de solidarité et d'amour.

"La célébration de ces évènements se veut une opportunité pour diffuser les principes de solidarité et de communication parmi les personnes âgées et la nouvelle génération", a affirmé la ministre, rappelant "les efforts consentis par son département dans ce cadre, visant à regrouper tous les membres de la société (...) en vue de préserver la sécurité et la stabilité du pays".

Le recteur de Djamaâ El-Djazaïr a également appelé à "prendre soin de cette catégorie de la société afin de lui insuffler de l'espoir", saluant "les efforts de l'Etat et de toutes ses institutions compétentes afin de leur assurer une prise en charge optimale".

Le Cheikh Mohamed Maâmoun Al Kacimi Al Hoceini a exhorté le secteur de la solidarité nationale à poursuivre l'organisation de telles manifestations lors des diverses occasions et fêtes religieuses afin de réunir les enfants de la nation, de jeter les ponts entre les personnes âgées et la jeune génération (...) tout en diffusant les véritables valeurs de solidarité, suivant ainsi l'exemple des moudjahidines et des chouhada, qui ont consenti un lourd tribut pour le recouvrement de la souveraineté nationale.