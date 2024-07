Algérie: La prochaine Présidentielle, une occasion pour promouvoir la pratique politique

ALGER — Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a estimé, dimanche à Alger, par la voix de son président Abdelaali Hassani Cherif, que l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain était l'occasion de promouvoir la pratique politique et de lutter contre les discours défaitistes.

Dans une allocution prononcée lors d'une rencontre consacrée à l'annonce de sa candidature à l'élection présidentielle du 7 septembre, M. Hassani Cherif a affirmé que sa participation à cette échéance était "un devoir et une responsabilité nationale", soulignant que la prochaine Présidentielle sera l'occasion pour sa formation politique de "promouvoir la pratique politique, en proposant un programme tenant compte de la dimension nationale et prévoyant des réformes politiques et socioéconomiques".

Et d'ajouter qu'il comptait, à travers son programme électoral, placé sous le slogan "La Présidentielle, une occasion pour le changement et la réforme", "lutter contre les discours défaitistes, protéger le front social et réaffirmer la position de l'Algérie à l'égard de sa cause centrale : la cause palestinienne".