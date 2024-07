Algérie: Le Festival de la musique et de la chanson chaouies débute dans une ambiance joyeuse

KHENCHELA — Le coup d'envoi officiel de la 1ère édition du Festival culturel national de la musique et de la chanson chaouies a été donné, samedi au théâtre de verdure Zouleïkha-Louadj de Khenchela dans une ambiance joyeuse.

La cérémonie d'ouverture, marquée par une présence remarquable du public, a été présidée par le wali de Khenchela, Youcef Mahiout, aux côtés du directeur de l'organisation et de la distribution de la production artistique et culturelle au ministère de la Culture et des Arts, Smail Inzaren, représentant la ministre, Soraya Mouloudji.

Placé sous le slogan "la chanson chaouie, patrimoine et préservation de l'identité", cet événement a donné, lieu, à son ouverture, à un spectacle chorégraphique spécialement dédié à la cause palestinienne, auquel ont participé des artistes de la wilaya de Khenchela et d'autres groupes folkloriques représentant de nombreuses wilayas du pays. Un spectacle haut en couleurs qui a mis en lumière la solidarité et le soutien ferme de l'Algérie à la juste cause palestinienne.

Dans une allocution lue en son nom par M. Inzaren, la ministre de la Culture et des Arts a souligné la volonté de l'Etat de soutenir de telles manifestations qui contribuent à la préservation du patrimoine culturel.

Le wali de Khenchela, Youcef Mahiout, avait auparavant souhaité la bienvenue à l'ensemble des artistes participants, soulignant l'importance de préserver ce patrimoine culturel de la région des Aurès.

De son côté, le commissaire du festival, Mohamed El Alouani, a indiqué que cette édition, qui se poursuivra jusqu'au 9 juillet, verra la participation de nombreux artistes et groupes qui animeront 4 soirées dans des styles moderne et folklorique.

La soirée inaugurale du festival a été "confiée" à l'artiste Messinissa qui a totalement conquis le public par son talent et sa présence sur scène.

Par ailleurs, la maison de la culture Ali-Souaihi de Khenchela accueillera un symposium scientifique intitulé "Le patrimoine musical de la région, les Rahaba comme modèle", animé par des enseignants-chercheurs, ainsi que des ateliers de formation pour les jeunes artistes (écriture, techniques vocales et autres).

Plusieurs artistes ont été honorés lors de cette soirée d'ouverture, à l'image du doyen de la chanson chaouie, Abdelhamid Bouzaher, de Hassan Dadi, de Saïd Djeridi et de Massinissa, en reconnaissance à ce qu'ils ont apporté à la chanson chaouie, aussi bien moderne que folklorique.