Congo-Brazzaville: Ligue 1 - AC Léopards de Dolisie officiellement récompensé de ses efforts

La cérémonie de remise de trophée à l'Athlétic club Léopards de Dolisie, champion du Congo, organisée le 6 juillet au siège de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), marquait officiellement la clôture de la saison de la Ligue 1.

Les Fauves du Niari ont officiellement reçu leur trophée de champion du Congo et un chèque d'une valeur de 25 millions FCFA des mains de Jean Guy Blaise Mayolas, président de la Fécofoot. Ils font leur retour au tout premier plan après sept longues années de passage à vide. Leur dernier titre remontait en 2017.

Le cinquième trophée gagné après 2021, 2013, 2016 et 2017 témoigne de l'engagement et la détermination mis par l'AC Léopards pour mettre un terme aux six longues saisons de règne sans partage de l'AS Otohô. Il a atteint son objectif en totalisant 52 points, reléguant à la deuxième place l'AS Otohô (49 points). L'AC Léopards représentera le Congo à la prochaine Ligue africaine des champions. Ayant terminé à la deuxième place, l'AS Otohô a reçu quant à elle un chèque de 15 millions FCFA avec pour bonus la participation à la prochaine Coupe africaine de la Confédération.

Les distinctions individuelles ont été aussi attribuées aux meilleurs athlètes. Bonaventure Lendambi (AS Juk) a terminé à la tête du classement des buteurs avec 14 buts. Au cours de cette saison, faut-il le rappeler, 333 buts ont été inscrits en 182 matches, soit 2 buts par match. Une moisson en deçà des attentes par rapport à la saison 2022-2023 au cours de laquelle 342 buts avaient été marqués. Hugues Ondina (AC Léopards de Dolisie) est logiquement le meilleur entraîneur de la saison.

Messie Nkounkou et Cynthia Ngakosso ont été respectivement primés meilleurs arbitres chez les hommes et les dames. Daneck Moutsassi et Ornella Bouanga étant les meilleurs arbitres assistants. Un chèque d'un million FCFA a été remis à chacun des lauréats. Au cours de cette saison, 568 cartons jaunes ont été infligés aux joueurs contre 22 cartons rouges. V Club Mokanda est l'équipe le plus fair-play avec 29 cartons jaunes. Le FC Nathalys ayant terminé dernier du classement est relégué en Ligue 2. L'AS Vegas jouera les barrages avec le deuxième des playoffs de la Ligue 2.

Le Championnat national saison 2024-2025 débutera la deuxième quinzaine du mois de septembre. La Ligue nationale de football a estimé du 15 août au 15 novembre, la première période de qualification. « Cette période est réservée aussi aux transferts nationaux et internationaux, aux assemblées générales », a-t-elle annoncé, précisant que la seconde période de qualification interviendra du 1er au 31 janvier 2025. La Fécofoot a, par ailleurs, remis le trophée à l'équipe féminine des Diables noirs, championne du Congo lors de la saison 2022-2023, qui a bénéficié d'un chèque de 6 millions FCFA.