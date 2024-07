Madagascar: Club de Service - Un nouveau président au Lions Club Ilohasina

Le Lions Club Antananarivo Ilohasina a intronisé son nouveau président, Jeannot Rakotonirina, élu pour le mandat 2024-2025. Engagé dans le mouvement Lions depuis 11 ans, il s'apprête à mener des initiatives sous le leitmotiv «Action» pour renforcer l'impact des actions du club sur la communauté.

« Durant mon mandat, je mettrai l'accent sur la continuité et renforcerai les actions contre la malnutrition. Cela inclut le don de semences aux agriculteurs des zones rurales et aux écoles pour la création de potagers, ainsi que la réalisation de forages pour assurer l'accès à l'eau potable dans les lycées et les collèges », a annoncé le nouveau président. La santé visuelle et la lutte contre le diabète resteront des priorités, avec un soutien constant aux programmes de dépistage et de traitement en partenariat avec Lions Sight First Madagascar (LSFM). La protection de l'environnement est également au coeur de ses projets, avec des initiatives de plantation d'arbres dans les écoles pour contribuer à la reforestation et sensibiliser les jeunes à la préservation de la nature.

La jeunesse et l'éducation sont au coeur du programme du nouveau président, visant à améliorer l'accès à une éducation de qualité et à offrir des opportunités éducatives et de développement aux jeunes. Il s'engage également à accroître l'effectif des membres du club pour renforcer sa capacité d'action.

« Je travaillerai en étroite collaboration avec mon équipe du conseil d'administration et tous les membres du Lions Club Antananarivo Ilohasina. Le Lions Club Antananarivo Ilohasina oeuvrera avec les autres clubs Lions pour maximiser l'efficacité de leurs actions », a-t-il souligné.

Tout au long de son mandat, le président Jeannot Rakotonirina promet de suivre les directives du nouveau Gouverneur du district 417, élu pour le mandat 2024-2025, le Lions CMJP Mebobaly Fidahoussen Safy, qui a pour devise « Ensemble pour un avenir prospère », assurant ainsi l'alignement des initiatives locales avec les objectifs globaux du Lions Club International pour un avenir prospère.