Angola: Un diplomate américain réitère la coopération avec le pays

Luanda — Les États-Unis d'Amérique entendent renforcer la coopération stratégique avec l'Angola dans les domaines politique et économique, a déclaré jeudi, à Luanda, l'ambassadeur Tulinado Mushingi.

Selon l'ambassadeur des États-Unis en Angola et à São Tomé et Príncipe, qui s'exprimait lors de la cérémonie du 4 juillet (date de l'indépendance des États-Unis), le partenariat entre les deux pays s'est considérablement développé cette année, comme en témoignent les visites d'entités de premier plan de leur pays à Angola et vice versa.

« C'était en effet une année historique dans les relations américano-anglaises, puisque nous avons reçu en Angola les secrétaires d'État américain, Antony Blinken, et à la Défense, Lloyd Austin, ainsi que cinq sénateurs, l'administratrice de l'USAID, Samantha Power, ainsi que nous avons facilité une rencontre entre les Présidents Joe Biden et João Lourenço, dans la salle ovale de la Maison Blanche, à Washington, DC », a-t-il souligné.

Il a affirmé que l'Angola, les États-Unis et les partenaires du G7 exécutent un projet d'infrastructure véritablement transformationnel : le Corridor de Lobito, dont l'investissement initial, le premier des États-Unis dans des lignes ferroviaires en Afrique, aidera à relier les marchés et les communautés angolaises et congolaises.

Tulinado Mushingi a indiqué que la ligne ferroviaire du corridor de Lobito reliera également la région au reste du monde, générant de nouveaux investissements dans l'agriculture, les infrastructures numériques et les énergies propres.

"En mai dernier, les États-Unis ont finalisé des accords avec le gouvernement angolais pour environ 1,4 milliard de dollars de nouveaux projets de développement qui serviront les peuples angolais et américains", a-t-il ajouté.

Il a également fait savoir que les États-Unis investiront 900 millions de dollars dans la société "Sun Africa" pour produire de l'énergie renouvelable pour le réseau électrique, le projet d'Acrow Bridge, de 450 millions de dollars, pour construire 186 ponts dans tout l'Angola, améliorant ainsi les infrastructures de transport, afin de connecter l'agriculture aux marchés, et 40 millions pour numériser la radio nationale angolaise, atteignant 95 pour cent de la population.