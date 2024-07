Afrique Centrale: Echange entre Nicaise Moulombi et le Chef de l'Etat Oligui Nguema à Brazzaville

La Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement (CIAR) qui a eu à Brazzaville a bien tenu ses fruits. En marge de ce rendez-vous qui a réuni 1500 participants, chefs d'État et de gouvernement, experts et bien d'autres, le Gabonais Nicaise Moulombi, 2ème Vice-Président du Conseil Économique Social et Environnemental a échangé en tête à tête avec le Chef de l'État gabonais, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema.

La Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement (CIAR) de Brazzaville a permis plusieurs rencontres entre Chefs d'État et certains experts des questions climatiques. C'est le cas du 2ème Vice-Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) et Président du Réseau des Organisations de la Société Civile pour l'Économie Verte en Afrique Centrale (ROSCEVAC), Nicaise Moulombi et le Président de la Transition gabonaise. Une rencontre qui a permis aux deux autorités gabonaises d'aborder des sujets qui concernent la région. Il s'agit de la mise en oeuvre des stratégies de développement durable et les initiatives en matière de reboisement.

Pour Nicaise Moulombi qui a échangé avec le Président de la République, il faut les moyens d'intensifier les efforts pour une économie verte en Afrique Centrale. Il faut préciser à cet effet, que le ROSCEVAC joue un rôle de premier plan dans ce domaine.

Le Président Ooligui Nguema, fortement salué à ce rendez-vous de Brazzaville, à lui aussi, apprécié à sa juste valeur, la tenue de cette conférence. « Si la déforestation est l'acte par lequel de nombreux états procèdent à la destruction de leurs forêts, l'afforestation et le reboisement quant à eux constituent les processus de reconstitution et de création de celles-ci. C'est pourquoi au regard des menaces climatiques qui pèsent sur notre terre, l'afforestation et le reboisement apparaissent comme une question indispensable à la riposte que les états doivent apporter. Le statut de pays à haute couverture forestière et à faible taux de déforestation conféré à mon pays le Gabon, traduit le respect de celui-ci dans ses engagements en matière de préservation des écosystèmes » a-t-il déclaré.

Il faut rappeler que cette rencontre qui s'est tenue à Brazzaville, a réuni plus de 1500 participants parmi lesquels plusieurs Chefs d'État et de gouvernement. L'on peut citer la République gabonaise, la RD Congo, la République de Guinée Bissau, la République Centrafricaine, la République du Ghana et la République Fédérale d'Ethiopie et bien d'autres.