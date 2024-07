Afrique: Français de l'étranger - Maurice petit pays, gros poids électoral

Se méfier des apparences... Ce dimanche après-midi au Lycée des Mascareignes, à Moka, est d'une tranquillité absolue. Les policiers sur le parking paraissent presque saugrenus dans cette quiétude de chants d'oiseaux. Les bureaux de vote sont vides. Les électeurs se présentent au compte-gouttes, se retrouvant tout de suite dans l'isoloir, puis devant l'urne.

Pourtant, le flux a été incessant depuis le matin et l'ambassade s'attend à un taux de participation au moins aussi important, si ce n'est plus, qu'au premier tour, la semaine précédente. «Proche de 40 %, en tenant compte des votes par internet», confie l'ambassadeur de France à Maurice, Frédéric Bontems. Ce taux était de 36,13 %, le 30 juin, avec 25 % des électeurs qui avaient choisi internet. Sur les 10 502 Français inscrits au registre de l'ambassade, 1 343 s'étaient rendus aux urnes et 2 532 avaient voté par internet. «Nous en avons eu 300 de plus par internet.»

Ce taux de participation est plutôt honorable pour des Français de l'étranger. Car, d'une part, la participation de ces citoyens est moindre du fait qu'ils ne résident pas en métropole, et qu'ils sont parfois moins concernés et beaucoup plus en déplacement, et, de l'autre, parce que les listes électorales sont «gonflées», les résidents ne pensant pas toujours à se désinscrire en quittant le territoire. Ce qui affaiblit le taux de participation.

Maurice a cependant un poids électoral important dans la circonscription des Français de l'étranger à laquelle il appartient (no 10), note l'ambassadeur. Celle-ci comprend 48 pays aussi variés que l'Afrique du Sud, la Tanzanie, les Seychelles, l'Égypte, le Soudan, le Cameroun, le Gabon, la Somalie, l'Angola, l'Irak, le Qatar, la Syrie... pour n'en citer que quelques-uns. Pourtant, notre pays, malgré sa petite taille, compte pour près de 10 % des électeurs de cette circonscription (113 855 au total), en raison de sa grosse communauté de Français. Maurice n'est devancé que par le Liban (18 751), les Émirats arabes unis (15 427) et Madagascar (14 352).

Cette hétérogénéité de la circonscription explique peut-être pourquoi il y a eu une telle différence entre les résultats à Maurice au premier tour, avec, en tête, la candidate de la majorité présidentielle et députée sortante, Amelia Lakrafi (35,79 %), suivie de Jean de Veron, du Rassemblement National (26,20 %), et, en troisième position, avec 18,61 % des voix, Elsa Di Méo, du Nouveau Front Populaire (gauche). Alors que sur toute la circonscription, cette dernière est arrivée en tête avec 32,52 % des votes, suivie de la candidate macroniste (31,82 %), puis de celui de l'extrême droite, avec 17,16 % des suffrages.

Ce qui fait que les Français votants hier à Moka avaient à choisir entre les deux sélectionnées pour le second tour: Amélia Lakrafi et Elsa Di Méo. Pas de candidat de l'extrême droite. Les résultats ne seront connus que dans la journée d'aujourd'hui. Hier soir, le dépouillement ne s'est fait que pour les votes aux urnes et les résultats par internet tomberont ce matin.

Les Français avaient trois possibilités pour voter: urnes, procuration et internet, qui fonctionne très bien, l'électeur recevant un identifiant par e-mail et un mot de passe par SMS. Délai extrêmement court pour l'organisation de ces élections (trois semaines) et entre les deux tours (une semaine) oblige, il n'y a pas eu de vote par correspondance (voix postale). Compte tenu de cette contrainte de temps, les législatives pour les Français à Maurice «se sont très bien déroulées», conclut l'ambassadeur.