Ile Maurice: Chaises musicales et Roxy Music

Cinq nouvelles recrues externes ont été directement nommées comme Assistant Permanent Secretary (APS), dont quatre dames et un homme.

Tous devront suivre une formation au Civil Service College avant de prendre leurs fonctions. À part ces cinq heureuses recrues, des transferts sont au programme concernant les secrétaires permanents (PS), les Deputy PS et les anciens APS. Il y a ceux qui semblent être promus car passant à un ministère plus important et ceux qui font le chemin inverse. L'Agro-industrie est la plus concernée, avec quatre mutations.

Parmi ces hauts fonctionnaires mutés, il y a un qui était suspendu dans l'affaire d'achats durant le Covid. Après une «opération blanchissement», il avait retrouvé une place discrète au sein d'un petit ministère et maintenant il est muté à un ministère plus important. Une dame, elle, a pu se libérer du joug d'une supérieure plutôt «dominer» et se faire muter vers un autre où la pression et le stress sont absents, à l'image de la «coolitude» affichée du vieux ministre. Un petit lobby socioculturel aurait bien aidé.

Un autre haut fonctionnaire qui était proche de feu Dev Manraj s'est vu transféré vers un ministère qu'il n'aimait pas, cela quelques jours après le décès de son protecteur. Il devra faire avec la terrible PS surnommée «Roxy». Une autre haut fonctionnaire a elle aussi été mutée pour travailler sous Roxy, avec qui elle n'était pas en bons termes. Bien qu'étant «fille de» et «nièce de», on se demande comment on a pu l'envoyer au casse-pipe. Pour un autre transféré vers un plus petit ministère, cela aurait été effectué pour le bien du muté qui est lui aussi proche d'un chef tout-puissant de la fonction publique.

Il y aura probablement d'autres changements ou retour au statu quo ante, le temps que les lobbys fassent leur effet. D'ailleurs, il y a un haut fonctionnaire qui n'a pas tenu 24 heures lors du dernier exercice de chaises musicales.