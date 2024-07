Madagascar: Run - King Of Mada - Deuxième victoire pour Bobo

Impressionnant. Après la manche inaugurale, Herizo Boarilaza alias Bobo au volant d'une Mitsubishi Evo V remporte la victoire au King Of Mada. Cette compétition, qui s'est déroulée à la Base aérienne 213 à Arivonimamo, compte pour la troisième manche du championnat de Madagascar des runs. Le pilote du club Tacs a effectué trois des six passages de la phase éliminatoire.

Bobo ne cesse d'impressionner. Il a réalisé, hier, le meilleur temps de 9,080, synonyme d'un nouveau record pour Madagascar. Ce recordman améliore ainsi le meilleur temps national à chaque manche. Il avait déjà établi l'ancien record de 9,104, durant la deuxième manche début juin, ainsi que le précédent (9,130) fin avril pendant la première manche. Pendant son premier passage, Bobo a bouclé les 400 mètres en 10,222 et le deuxième en 9,725. Il a été visiblement en tête sans adversaire direct. « J'ai juste essayé de rouler et de gérer en même temps la mécanique. Je n'ai pas eu de préparation particulière, juste l'entretien périodique », confie Bobo.

Rebondissement

Nourdine Mamodaly, au volant d'une Peugeot 206, occupe la seconde place au classement général toutes catégories confondues, devant Tojo Ranaivo qui conduit une Mitsubishi Evo X. Nourdine a réalisé son meilleur chrono (11,497) lors de son troisième passage. Ce dernier a été sacré vainqueur de la catégorie Pro Run, en battant en finale Timon, de son nom complet Mehy Toussaint, sur Golf 7R.

%

Tojo n'a lui non plus effectué que trois passages et a réalisé son meilleur temps de 11,265 durant son quatrième passage. « J'essaie de prendre du plaisir car, cette fois-ci, nous avons bien préparé. Je n'ai pas eu de souci mécanique majeur. L'objectif était de finir jusqu'au bout », souligne Tojo Ranaivo. Le champion en titre et vainqueur de la deuxième manche, Tahiana Rasolojaona, dit Jaytaxx, a conduit dimanche une P205 car son E30 XDrive a eu un problème moteur, lors de l'essai effectué mercredi.

Taquinée par la mécanique, il a également rencontré un problème au niveau de l'embrayage de la P205 hier.

Déjà vainqueur de la précédente manche, Bryan Ratsivahiny sur Peugeot 205 a confirmé sa suprématie dans la catégorie Super Run et celle des jeunes. Son meilleur chrono a été de 13,071. La seconde place a été remportée par Bouta, de son vrai nom Anthony Rabenaivo, sur P205 T8. La victoire dans la catégorie Run est revenue à Rado Randrianarivony, dit Tims, sur P205 S16, avec un meilleur temps de 14,988. Il s'est imposé en finale contre Tony Razafintsalama au volant d'une Super 5 RS. La quatrième et avant-dernière manche aura lieu le 15 septembre, dans un peu plus de deux mois.