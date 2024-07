Madagascar: Coupe De Madagascar - Elgeco Plus décroche sa sixième étoile

Elgeco Plus conserve son titre et remporte la prime de 25 millions d'ariary. Le club du By-Pass a défait CFFA sur sa pelouse, hier, en finale de la Coupe nationale.

Remake de la finale de l'édition 2023. Le club tenant du titre, Elgeco Plus, s'est imposé (1 à 0) contre le Centre de formation de football d'Andoharanofotsy (CFFA) hier au By-Pass, en finale de la Coupe de Madagascar. Après avoir échoué en finale du championnat national, Elgeco Plus remporte le trophée et le chèque géant de 25 millions d'ariary. C'est son sixième sacre après ceux ravis en 2013, 2014, 2017, 2022 et 2023.

Le premier quart d'heure a été très disputé. Le Barea Chan, Jean Yves, a ouvert le score à la 16e minute, servi par le latéral gauche, Tsila, du côté droit. « Après avoir raté la finale du championnat, l'équipe a eu l'ambition de remporter la coupe... Nous avons opté pour un pressing haut et cela a marché (...) Comme choix tactique, nous avons bloqué les milieux de l'équipe adverse, puis nous avons procédé à la prudence défensive vers la 60e minute », confie Hildecoeur Andry, coach de l'Elgeco Plus.

Gré a tenté un tir puissant à 25 mètres pour égaliser, mais le portier des Barea, Nina (29e), l'a capté sans complexe. La deuxième occasion de l'équipe d'Andoharanofotsy a été un corner lancé par Christiano, mais Gré a manqué le cadre de la tête (40e). Le club du By-Pass a également manqué de peu le but du KO. Un centre de Feno suivi par Safidy, dans la petite surface, a été sauvé par le portier du CFFA, Mika (41e).

Égalisation ratée

Au début de la deuxième période, Feno s'est retrouvé seul face au portier, au premier poteau. Au lieu de faire une passe en retrait à Safidy, déjà bien placé dans l'axe (46e), il a forcé son tir dans un angle fermé. Le CFFA a ensuite dominé, mais de nombreuses pertes de balle ont été constatées. Le buteur Jean Yves a été blessé au bras droit en tombant après une faute de Christiano. Peu après, il a été emmené à l'hôpital (58e).

Le CFFA a frôlé l'égalisation à la 68e minute. Le ballon tiré par Christiano est passé entre les jambes de Nina et le défenseur Tony a pu le dégager juste avant la ligne de but.

« L'adversaire a su exploiter nos failles en défense (...) Notre occasion nette d'égaliser est discutable. Nous allons la vérifier en visionnant la vidéo », souligne Herimanitra Rabearisoa.

Elgeco Plus a donc confirmé sa suprématie et représentera le pays à la Coupe de la CAF. « La Coupe et le championnat seront désormais lancés tôt, en septembre, et le prochain vainqueur de la Coupe représentera le pays à la Coupe de la CAF », rassure le président de la Fédération, Alfred Randriamanampisoa.

L'attaquant de l'équipe victorieuse, Fenohasina, a été élu meilleur joueur de la compétition. Jessica Andriamparany de l'Ased de Diana a été sacrée meilleure buteuse et Hildecoeur Andry Henintsoanarivo, meilleur coach. Ils ont reçu chacun un chèque de un million d'ariary. Telma a également remis un chèque géant de 4 millions aux deux finalistes.