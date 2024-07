Madagascar: Zeuro

L'ennui ne porte pas conseil. Finalement, on n'a rien perdu même si tous les matchs de l'Euro 2024 ne sont pas diffusés en direct. Déjà, le peu qu'on a vu sur TVM a fait mourir d'ennui. Jamais, un tournoi de ce niveau n'a été aussi insipide et sans relief. Rien que des matchs nuls aussi bien au score que dans la qualité, un record de buts contre son camp et des victoires aux tirs au but.

Une faible moyenne de buts marqués et le meilleur buteur n'est qu'à trois réalisations, en l'occurrence l'Allemand Musiala et le Néerlandais Gakpo, avant les trois derniers matchs. Très loin des neuf buts de Michel Platini en 1984 alors que le tournoi se disputait avec seize équipes contre vingt-quatre actuellement. La qualité ne va pas toujours avec la quantité. Certes, avec l'immigration, certains pays comme l'Albanie, la Suisse, l'Autriche... sont redevenus compétitifs mais à l'arrivée on retrouve les grosses écuries. Mais elles aussi ne sont que la pâle copie de leurs devancières.

Des noms de stars qui ont l'air émoussés par une longue saison, à l'image de Kylian Mbappé, Harry Kane, Antoine Griezmann, Cristiano Ronaldo, Lukaku, De Bruyne, Memphis Depay...

Résultats des courses, la France se retrouve en demi-finales avec trois buts marqués dont un penalty. Du jamais vu. L'entraîneur Didier Deschamps trouve que les Bleus jouent bien mais ne marquent pas. Il n'a pas tort. En 2016, 2018 et 2022, les Bleus jouaient moins bien mais ont marqué.

Que dire de l'Italie, tenante du titre, éliminée sans gloire avec une piètre formation, la plus mauvaise depuis un demi-siècle. Sans le gardien Donnarumma, la Nazionale aurait ramassé des raclées. Aucun joueur de stature internationale dans les rangs de la Squadra Azzurra alors que dans les années 70-80-90-2000, les bons joueurs italiens se comptaient par conteneurs. L'invasion des joueurs étrangers a peut-être aussi dévalorisé la Série A, l'ancien Calcio.

L'Angleterre non plus est loin de justifier toutes les attentes placées en elle avec ses nombreuses individualités. Après un départ canon face à la Serbie, les Anglais se sont éclipsés et ont frôlé l'élimination par deux fois. Les stars Phil Foden, Jude Bellingham, Bukayo Saka... tardent à confirmer leur talent.

Seule l'Espagne semble émerger du lot avec sa classe biberon emmenée par le gamin Yamine Lamal dont le talent n'a d'égal que sa maturité. Il joue avec l'insouciance d'un enfant et l'insolence d'un adolescent.

La Roja est la seule équipe à avoir montré du beau jeu et de l'efficacité. Les Espagnols font figure de champions potentiels après avoir brisé le rêve des Allemands eux aussi très limités malgré une solidité historique dans l'ensemble. L'Euro 2024 tire à sa fin et quoiqu'il arrive, on ne le retiendra pas parmi les millésimes mémorables. Le spectacle n'y était pas et tout semble se résumer à la conquête du titre. L'enjeu tue le jeu.