Madagascar: Mobilité - Le marché des motos électriques se développe

L'essor des motos électriques à Madagascar attire de plus en plus d'investisseurs. Avec une gamme de véhicules innovants et écologiques, le marché des deux-roues électriques connaît une croissance prometteuse.

De plus en plus de sociétés s'établissent dans la Grande île et manifestent un vif intérêt pour le secteur des deux roues électriques. C'est le cas notamment de l'entreprise australienne V-Moto Mada, qui fait ses premiers pas dans la Grande île en investissant dans les deux roues électriques. La marque a été dévoilée lors de la présentation de son nouveau showroom à Masay, vendredi dernier.

La société propose des motos offrant une autonomie allant de quarante à cent soixante kilomètres, avec un temps de charge de trois heures trente minutes. Les commerciaux vantent rapidement les mérites de ces véhicules. «Ces batteries peuvent être chargées n'importe où, y compris à domicile avec un courant de 220 volts. De plus, elles ne nécessitent pas d'entretien régulier ni de dépenses supplémentaires en huile», assure Mbolatiana Randriantahiana, la commerciale de cette société.

Les responsables de la société soulignent également que ces véhicules représentent une alternative face à la détérioration de l'environnement, souvent causée par l'utilisation continue des énergies fossiles. «Nous constatons une dégradation de la qualité de l'air ; il est grand temps de passer aux véhicules électriques», confie Rayhan Vasram, représentant de la société à Madagascar. Il s'agit donc d'une initiative écologique. Quant aux prix, ils varient de six à vingt et un millions d'ariary pour les modèles les plus performants.

Sur le marché local, l'achat d'une moto électrique coûte entre un et trois millions d'ariary pour les modèles les plus basiques. Ce prix est justifié, selon le responsable, par une stratégie orientée vers les entreprises. «Nous visons principalement les sociétés, mais bien sûr nous nous adressons également à toutes les personnes intéressées», précise-t-on.

Cette société n'est pas pionnière dans ce domaine. De nombreuses entreprises vendent et distribuent des véhicules électriques. Les deux-roues étant les plus nombreux dans le trafic routier de la capitale, ils représentent une opportunité financière attractive pour les investisseurs. Ces derniers rivalisent d'offres et d'innovations pour répondre aux besoins de la clientèle malgache. Les commerciaux soulignent que ce sont principalement les jeunes et les étudiants qui montrent un intérêt pour les motos électriques, en raison de leur maniabilité et de leur ergonomie améliorée. Leur choix est motivé par les économies de carburant à long terme, grâce à l'absence de dépenses en carburant.