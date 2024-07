Madagascar: 90e Anniversaire - Dear Henri Ratsimbazafy époustouflant

Suite à la célébration de son 90e anniversaire l'année dernière, Henri Ratsimbazafy a retrouvé ses fans hier à l'Arena Ivandry.

Tant que je peux, rien ne pourra m'arrêter dans la musique", dixit Henri Ratsimbazafy. Dans le cadre du 90e anniversaire de Dear Henri Ratsimbazafy, la tournée commémorative entamée l'année dernière s'est poursuivie hier avec le spectacle "Sao ianao mihevitra" à l'Arena Ivandry. Le légendaire chanteur malgache a partagé la scène avec Voahirana, offrant à son public des moments de pure nostalgie, en interprétant ensemble leurs anciens succès.

Des grands-parents, des oncles, des tantes et quelques jeunes se sont rassemblés pour rencontrer ce maestro. Malgré ses nombreuses années de carrière, la voix de Henri Ratsimbazafy reste inchangée, comme en témoigne son interprétation du classique "Lamba blanc". "Je n'utilise pas de recette pour améliorer ma voix, je chante juste", explique-t-il.

Voyage musical

Toujours en bonne forme, Henri Ratsimbazafy a démontré son dynamisme et sa passion pour la musique, accompagné par trois écrans géants projetant des photos de lui et des vidéos en direct de la scène.

Debout jusqu'à la fin, il a également partagé sa joie de vivre en racontant des anecdotes entre les chansons. Avant d'interpréter "Lasa izahay", il a raconté une histoire où, lors d'un concert de Lôlô sy ny Tariny, il n'entendait pas la voix sur scène mais celle du public qui chantait à côté de lui. À travers cette anecdote, il a demandé à ses spectateurs de ne pas chanter avec lui cette fois-ci lors de la partie "Lasa izahay".

Le spectacle a débuté à 15 heures pile avec "Anao no nindramiko", suivi de "Ny ampitso no hitsara", "Rehefa tia", "Lamba blanc", et bien d'autres, enflammant la salle dès les premières notes. Lors de la deuxième partie, Voahirana et Henri Ratsimbazafy ont interprété "Sao ianao mihevitra", "Satria tia ahy ianao", "Manimanina", "Mahery loatra ny fitia", "Taiza", et autres titres, offrant un véritable voyage musical dans le temps. Les spectateurs, montrant leur fidélité et leur admiration, ont savouré chaque parole.

"Nous avons organisé le 35e anniversaire de Henri Ratsimbazafy et nous sommes honorés de célébrer aujourd'hui son 90e anniversaire. Il le mérite amplement, et nous prévoyons de poursuivre la tournée dans les régions de Madagascar, puis à l'étranger", souligne l'organisateur. Ce concert a une fois de plus confirmé l'influence indéfectible de Henri Ratsimbazafy sur ses fans, et son désir ardent de continuer à partager sa musique avec le monde à l'âge de 91 ans.