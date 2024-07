Madagascar: Workshops - Niu Raza partage son expertise musicale dans la capitale

Niu Raza, auteure-compositrice-interprète malgache basée à Boston, s'apprête à partager ses expériences lors de sa visite prévue le 10 juillet à La Cité de la Culture Antaninarenina. En collaboration avec l'école de musique Îarivo Art & Music Academy, elle mettra en avant leur concept culturel et facilitera l'accès à une éducation musicale de haut niveau à travers une série d'ateliers.

Des sessions sur le «Music Business», ainsi que des ateliers dédiés à la voix, à l'écriture et à l'arrangement musical, seront au programme.

Pour clôturer cette journée enrichissante, un spectacle acoustique est prévu de 17h à 19h, suivi d'une jam session jusqu'à 20h. «J'essaie toujours de maintenir une proximité avec mon public et de lui offrir une expérience forte et enrichissante. Cette journée de workshops représente une occasion unique d'échanger en tête-à-tête et de discuter de ma passion pour la musique», exprime Niu Raza.

Les activités incluront également une séance d'autographes personnalisés et de prises de photos souvenirs lors d'un "Meet & Greet photo dédicacée" le samedi 13 juillet au rooftop du Radisson Ambatonakanga. Niu Raza est la directrice créative du programme Berklee City Music à Boston, conceptrice de plusieurs workshops musicaux à Antananarivo en 2019, chargée de cours de musique en ligne depuis 2020, et ancienne élève du Berklee College of Music, spécialisée en business et management musical aux USA.