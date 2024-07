Angola: Un journaliste de l'ANGOP remporte un prix à Lunda-Norte

Dundo (Angola) — Le journaliste João Viagem, de l'Agence Angola Press (ANGOP), placé dans la délégation de Lunda-Norte, a remporté jeudi soir le prix provincial du journalisme édition 2024, dans la catégorie de presse.

João Viagem a gagné avec une pièce qui dépeint la valeur culturelle de la danse et de la musique Tchianda, empochant un montant de 700 mille kwanzas comme prix. Dans la catégorie de Télévision, Radio et Image, les journalistes Hernani Correia, Castro Sacatomba et Mendes Rodrigues, respectivement de la Télévision Publique d'Angola (TPA) et de la Radio Nationale, ont gagné, recevant également un prix de 700 mille kwanzas.

Hernani Correia et Castro Sacatomba ont gagné avec des reportages qui décrivent respectivement le potentiel économique de la frontière de Ntchicolondo et la valeur culturelle de Largo Primeiro de Maio (Place Primeiro de Maio). Le caméraman Mendes Rodrigues a gagné avec une image qui représente la valeur culturelle de Mucanda (circoncision).

La mention honorable a été attribuée au journaliste Joaquim Aguiar, des Edições Novembro, tandis que le reporter Jaime Mateus, de la Radio Ecclésia, et les chauffeurs Valdemiro Cassanje (TPA) et Txitxi Baptista (Edições Novembro) ont été honorés durant la soirée. Le prix de mention honorable est de 300 000 kwanzas et la récompense pour les personnes honorées est de 150 000 Kz.