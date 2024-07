Angola: Une usine de chaussures des FAA rouvre 10 ans plus tard

Malanje (Angola) — Dix ans après sa fermeture, l'usine de chaussures "Major Kanhangulo", appartenant à l'Institut de Sécurité Sociale des Forces Armées Angolaises (ISSFAA) à Malanje, recommencera à fonctionner à partir du mois d'août, après sa restructuration.

Dans une première phase, des chaussures et bottes militaires seront produites, à l'ordre de plus d'un millier de paires/jour, contre 200 fabriquées avant la fermeture. L'information a été donnée ce vendredi à l'Angop par le délégué de l'ISSFAA, Luís dos Passos, soulignant que la réhabilitation de l'unité manufacturière comprenait l'assemblage de deux nouveaux bâtiments de production, un entrepôt et d'autres installations, avec un investissement d'environ 100 millions de kwanzas.

Plus tard cette année, une nouvelle ligne de production d'uniformes sera ouverte pour l'armée nationale et les sociétés de sécurité privées, dans le cadre d'un partenariat avec une entreprise serbe. Le délégué a ajouté qu'en plus des 49 anciens travailleurs (y compris le personnel administratif et les ouvriers), de nouveaux employés seront recrutés dans les centres locaux de formation professionnelle, en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'usine. L'usine « Major Kanhangulo » a été inaugurée en octobre 2009.