Angola: L'ambassadeur souligne la bonne intégration des Capverdiens en au pays

Benguela (Angola) — L'ambassadeur du Cap-Vert en Angola, Júlio Morais, s'est dit satisfait de la bonne intégration de la communauté capverdienne dans la province de Benguela et dans le pays en général, grâce à l'accueil manifesté par les autorités angolaises.

Le diplomate se trouve, pour la deuxième fois, dans la province de Benguela, pour célébrer avec la communauté capverdienne le 49ème anniversaire de l'indépendance nationale du Cap-Vert, célébré le 5 juillet. Se confiant à la presse, l'ambassadeur, qui termine son mandat le 19, a dit que la communauté capverdienne en Angola - composée de plus de 30 mille citoyens - est assez âgée, déjà dans sa quatrième génération.

« Juste pour donner un exemple très illustratif de la présence capverdienne en Angola : le premier acte de naissance, en l'occurrence, d'une fille capverdienne remonte à 1899, à Benguela », ajoute-t-il. Il a tenu à rappeler que la communauté capverdienne résidant à Benguela est la plus ancienne d'Angola, car c'est le premier endroit où les Capverdiens ont commencé à se concentrer à l'époque coloniale. « Même le héros national, Amílcar Cabral, est passé par ici, a conçu et préparé le plan d'irrigation de tout le bassin hydrographique de Catumbela, en particulier pour les plantations de canne à sucre », a-t-il noté.

Le diplomate a salué le fait que la communauté capverdienne soit très bien intégrée, ajoutant que parfois même l'ambassade et les services consulaires ont du mal à distinguer les Capverdiens des Angolais. Pour Júlio Morais, plus important que d'être né en Angola et d'avoir des racines capverdiennes, il est important d'être un agent de développement pour les deux pays et pour les peuples frères. "C'est un plaisir de voir que la communauté capverdienne en Angola n'a pas de problèmes majeurs en termes d'intégration", a-t-il souligné. C'est dans ce cadre que l'Ambassade du Cap-Vert en Angola multiplie les initiatives et les mesures, pour une meilleure intégration des communautés réparties à travers le pays.

Adhésion à la nationalité

Concernant la campagne extraordinaire pour l'octroi de la nationalité à la deuxième génération de Cap-Verdiens, ouverte depuis 2023, l'ambassadeur a expliqué que les résultats étaient positifs, compte tenu de l'afflux de milliers de nouveaux candidats. Júlio Morais a annoncé que la bonne nouvelle du processus est l'extension, il y a deux semaines, de la loi accordant la nationalité aux deuxième et troisième générations de Cap-Verdiens, ce qui générera un plus grand flux de services. C'est pourquoi il a révélé qu'il envisageait de demander des renforts, y compris au poste consulaire du Cap-Vert à Benguela, car, comme le reconnaît le diplomate, il y a encore très peu de personnel.

Des difficultés

Parmi les difficultés que traverse la communauté, il y a la régularisation des documents pour obtenir la nationalité, comme l'acte de naissance - ou celui du père ou du grand-père -, car ils sont des descendants de Cap-Verdiens.

Pour surmonter ces difficultés, il a indiqué que l'ambassade a utilisé les archives historiques capverdiennes, y compris les églises, pour localiser tous les actes de naissance faits à la main, à cette époque, et qui élisent le candidat à la citoyenneté capverdienne.

Même si cela prend du temps, l'ambassadeur souligne qu'il a été possible de retrouver les données des demandeurs de nationalité, même si cela implique parfois l'implication des familles elles-mêmes au Cap-Vert. Il a, d'autre part, remercié les autorités angolaises pour leur ouverture et fraternité dans l'accueil de la communauté capverdienne à Benguela et dans tout le pays.

Ce samedi, l'ambassadeur du Cap-Vert célèbre la date de l'indépendance de son pays avec la communauté capverdienne de Benguela, prévoyant un dîner au cours duquel il y aura de la musique typique de l'archipel, comme la morna, la coladeira et la funaná.