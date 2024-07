Angola: L'agriculture familiale rend un pays durable - FAO

Ondjiva — La consultation publique nationale sur l'agriculture familiale rendra le pays autonome en termes de production alimentaire, visant à combattre et réduire la faim, a estimé vendredi, à Cunene, le consultant des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), en Angola, Clemente Paulo.

Le consultant, qui intervenait lors de la réunion provinciale de dialogue et de consultation publique sur la politique nationale de l'agriculture familiale, a souligné que l'initiative vise à recueillir des opinions et des idées pour la création d'une politique de développement de l'agriculture familiale et d'extension rurale durable.

Il a précisé que la consultation publique, qui se déroulera du 4 au 31 du mois en cours, dans les 18 provinces de l'Angola, permettra un dialogue ouvert avec tous les acteurs agricoles, qui auront l'occasion de faire leurs propositions pour augmenter la production de marchandises alimentaires en Angola.

Avec cette consultation publique, il a expliqué que le Ministère de l'Agriculture et des Forêts entend élaborer la politique nationale d'agriculture familiale et de développement rural comme moyen de diversifier l'économie, dans le cadre de la réalisation des Objectifs du Plan National de Développement 2022-2027.

Clemente Paulo a souligné qu'en raison de la croissance démographique de l'Angola, qui est d'environ trois millions de personnes par an, il est nécessaire de suivre cette dynamique, avec une augmentation des niveaux de production grâce à l'agriculture familiale.

À son tour, le directeur provincial de l'Agriculture de Cunene, Carlos Ndanyengondunge, a souligné l'importance de collecter les contributions pour que le Gouvernement puisse définir une politique plus viable et durable. Il a indiqué que l'initiative garantira une large participation au processus de formation et de proposition de politiques publiques, pour que l'agriculture familiale réponde aux défis du secteur.

Carlos Ndanyengondunge a fait savoir que le secteur de l'agriculture à Cunene est engagé dans la formation de familles, à travers des champs-écoles, où l'on constate une évolution progressive de la productivité, notamment dans les ceintures vertes.

La province de Cunene compte 75 538 agriculteurs familiaux répartis dans les communes de Cuanhama, Ombadja, Namacunde, Cuvelai, Curoca et Cahama. En Angola, l'agriculture familiale est responsable de plus de 80 pour cent de la production alimentaire.

La première phase de la consultation publique politique nationale sur l'agriculture familiale couvre les provinces de Cunene, Moxico, Cuando Cubango et Cuanza Norte. La rencontre de consultation a réuni 100 participants, dont des directeurs municipaux de l'agriculture, des producteurs, des présidents de coopératives et d'associations agricoles et des institutions bancaires.