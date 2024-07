Angola: Des directeurs d'école arrêtés pour fuite d'examens à Huambo

Huambo (Angola) — Le directeur général et le sous-directeur pédagogique adjoint de l'école publique Chivemba, dans la municipalité de Chicala-Cholohanga, province de Huambo, ont été arrêtés cette semaine par le Service d'Investigation Criminelle (SIC) pour avoir divulgué la fuite des examens de 9ème année.

L'arrestation a été confirmée samedi par le porte-parole de la Délégation de l'Intérieur de la province de Huambo, Martinho Kavita Satito, affirmant qu'elle était le résultat d'enquêtes menées par le SIC, puis d'une information anonyme.

Il a dit que les examens ont été diffusés sur les réseaux sociaux et à titre de paiement par un neveu présumé du directeur général de l'établissement éducatif susmentionné, également détenu et, de la même manière que les directeurs de l'école, acheminés vers le juge des garanties.

Le responsable a affirmé qu'il s'agissait d'un acte de négligence de la part de la direction de l'école, du fait qu'ils avaient passé les examens à leur domicile, alors qu'ils auraient dû être gardés dans les organes de Défense et de Sécurité, comme les autres les réalisateurs l'ont fait, pour éviter les destinations incertaines des énoncés.

Il est rappelé que l'incident s'est produit mercredi dernier, lorsque les relevés de la série B, avec les tests de biologie et de mathématiques, ont été divulgués dans un groupe WhatsApp, créé par les étudiants de l'établissement éducatif, avec le nom « Nous sommes déjà passé».

%

Par mesure, le Bureau de l'Éducation a annulé tous les examens de la série B, qui s'étaient déroulé entre le 1er et le 3 juillet, couvrant six des 11 municipalités de cette province, notamment Chicala-Cholohanga (point de fuite), Caála, Huambo, Londuimbali, Longonjo et Ucuma.

Il s'agit des épreuves de langue portugaise, d'anglais, de physique, de géographie, d'éducation morale et civique, de calligraphie et de religion, qui, selon une source du Bureau de l'Éducation, ont été reportées aux 15, 16 et 17 de ce mois. Le secteur de l'Éducation a inscrit, au cours de l'année scolaire en cours, 842 mille 734 étudiants, soit 21 mille 919 de plus par rapport à la dernière période scolaire (2022/2023), à tous les niveaux.

Parmi ces élèves inscrits pour la période scolaire 2023/2024, on dénombre 82 mille 877 en initiation, 575 mille 95 en primaire, 122 mille 63 au premier cycle et 62 mille 699 au deuxième cycle, y compris dans les instituts polytechniques. Les cours sont dispensés par 14 mille 636 enseignants, dans 10 mille 121 salles, correspondant à 919 écoles, y compris les écoles privées.