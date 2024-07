Angola: La Cour Suprême et l'Union européenne évaluent des questions liées au système judiciaire

Luanda — La Cour Suprême et l'Union Européenne aborderont lundi, à Luanda, des questions liées au "Programme d'appui au système judiciaire et à la réforme du droit" (avec mise en oeuvre en 2025).

Selon un communiqué de presse auquel l'ANGOP a eu accès dimanche, la rencontre de travail entre la direction de la Cour Suprême et la Représentation de l'Union Européenne en Angola a également à l'ordre du jour la "Réforme de la Justice et du droit", "La impact du programme PRO-REACT sur les tribunaux », « Les défis de la lutte contre la corruption », « Le blanchiment d'argent et le recouvrement d'avoirs, et la digitalisation des tribunaux ».

La réunion de travail entre les deux organes sera dirigée par le président de la Cour suprême, Joel Leonardo, et l'ambassadeur de l'Union européenne en Angola, Rosário Bento Pais. Y participeront également de vénérables juges conseillers de la Cour suprême.

La Cour suprême est la plus haute instance de juridiction commune du pouvoir judiciaire de l'Angola. C'est l'une des quatre plus hautes juridictions du pays, aux côtés de la Cour constitutionnelle, de la Cour des comptes et de la Cour suprême militaire.