Gabon: La ligne du PRT et du CTRI - L'Etat réel

À travers les lignes qui suivent, je vous partage une lecture qui pourrait servir à la compréhension de l'orientation du Président de la Transition, Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA et le Comité de Transition pour la Restauration des Institutions (CTRI).

Tout a commencé le 30 août 2023, date historique pour toutes les consciences, pour tous les gabonais.

Le CTRI a annoncé un nouveau paradigme de gestion de l'État. Il indique une organisation salvatrice. C'est le « die kehre», <> historique (Martin Heidegger). Le passage "brutal" d'un ordre traditionnel devenu de plus en plus pesant et avilissant, à l'ordre véritablement institutionnel qui a vocation à rendre au peuple la plénitude de sa souveraineté. Un peuple souverain et un Président de la Transition, figure emblématique et historique, qui vient susciter espoir. Apparaissant ainsi comme un symbole.

De fait, c'est pourquoi je suis encline à penser que le Président de la Transition et le CTRI ne s'appartiennent plus. Ils constituent l'émancipation et l'émanation d'un peuple qui a trop souffert de la gabegie, de la mal gouvernance et du siphonnage systémique des deniers communs.

En conséquence, le nouveau régime qui assure la Transition doit maximiser dans le rassemblement des gabonaises et des gabonais. Les attentes sont énormes, les sollicitations lourdes et les actions publiques urgentes.

Au constat, la crise sociale exponentielle a conduit le Président de la Transition et le CTRI au pragmatisme, c'est- à- dire à l'État réel pour l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est leur ligne directive.

Mais comment leur donner tort au regard des calamités observées ? Ainsi va du réseau routier décadent et qu'il faille restaurer en urgence !

Par ailleurs, au départ, je ne parvenais pas à cerner la ligne réactionnelle du Président de la Transition et du CTRI. Je me focalisais sur leurs erreurs et maladresses. Ce qui altérait et corrompait ma lecture objective et critique de leur praxis.

Alors, pour <> suivre le nouveau régime, j'ai dû prendre de mon temps pour observer et compter l'essentiel des Généraux autour du Président de la Transition. Il ressort qu'ils sont, pour la plupart, des scientifiques et des esprits brillants (cf. leur parcours individuel). Plutôt existentialistes, ils ne sont pas des politiques. En effet, ils expérimentent leur éclatement vers la gestion des affaires publiques, de l'État et de la politique. Leur télos est donc de s'aligner sur l'État réel.

Sandrine NGUÉMÉBÉ ENDAMANE