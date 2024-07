Gambie: Les revenus d'intérêts de la Trust Bank passent de 666 à 820 millions de dalasis - Président Hayford

Le président du Conseil d'Administration de la Trust Bank-Gambia, Mr Franklin Hayford, a déclaré que les revenus d'intérêts de la banque sont passés de 666 à 820 millions de Dalasis, indiquant une augmentation des revenus générés par les intérêts sur les prêts et les investissements.

Mr Hayford a déclaré que cela indique des stratégies de prêt efficaces associées à des retours sur investissement plus élevés.

La performance de la banque en 2023 a démontré un énorme progrès dans l'exécution de sa stratégie, a-t-il dit, ajoutant que la banque a connu une croissance dans plusieurs mesures clés, indiquant une performance globale positive.

Le président de la Trust Bank Limited, Mr Hayford, qui a présenté le rapport annuel de la banque pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2023, a souligné cette performance impressionnante lors de l'Assemblée Générale Annuelle (AGA) de la banque organisée à l'hôtel Ocean Bay à Cape Point, Bakau.

« L'augmentation du bénéfice avant impôt de 248 à 259 millions de dalasis peut sembler modeste, mais elle démontre tout de même une tendance positive, » a-t-il déclaré, ajoutant : « Les bénéfices du groupe ont été affectés par la perte de 10 millions de dalasis enregistrée par la filiale Bayba Financial Services en 2023, mais dans l'ensemble, le groupe gère bien ses dépenses tout en améliorant ses flux de revenus. »

Il a ajouté que le total des actifs de la banque a augmenté de 10,4 à 11,5 milliards de dalasis, attribuant cette augmentation à la croissance organique des opérations présentement en cours, à la qualité des prêts et aux conditions favorables du marché.

Il y a eu une croissance et une augmentation des dépôts de 9,2 à 10 milliards de dalasis, a-t-il déclaré, affirmant qu'il s'agissait d'un signe positif, démontrant que le groupe attire plus de fonds de la part des clients. Cela reflète la confiance grandissante des clients, le succès des opérations de marketing, et leur force dans l'expansion de la portée et du réseau de succursales.

« Dans l'ensemble, la performance financière du groupe est positive, avec une croissance des indicateurs de performance clés tels que le revenu, la rentabilité, la base d'actifs et les dépôts des clients, » a-t-il déclaré. « Il convient de féliciter la direction d'avoir supervisé une solide performance a travers différents indicateurs financiers. Leurs décisions et leur solide exécution opérationnelle ont manifestement contribué à la croissance du groupe observée en 2023. »

Toutefois, a-t-il ajouté, l'économie mondiale a été affectée par l'incertitude, bien qu'il y ait aussi des tendances et facteurs positifs qui pourraient façonner sa trajectoire.

Les avancées technologiques, telles que l'intelligence artificielle, l'automatisation et la numérisation, ont considérablement modifié les industries et les marchés de l'emploi, entraînant une augmentation de la productivité, a-t-il souligné.

« Bien qu'il y ait des défis potentiels et des incertitudes à l'horizon, » a-t-il déclaré, « il existe également des opportunités d'innovation, de collaboration et de développement durable qui pourraient contribuer à une économie mondiale plus résiliente en 2024 et au-delà. »

Le président Hayford a observé: « Toutefois, des risques importants subsistent, notamment en raison de l'impact des développements géopolitiques en cours. Le Fonds Monétaire International (FMI) a révisé ses prévisions de croissance mondiale, maintenant un taux de croissance de 3,1 % pour 2023 et 2024. Ce taux est inférieur à la moyenne historique de 3,8 % et s'explique par la vigueur des États-Unis et d'autres grandes économies de marché émergentes. »

