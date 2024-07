Ethiopie: 'La résilience est la meilleure définition pour décrire les habitants du Tigré' - La voix de l'éparque d'Adigrat

" Guérir des traumatismes de la guerre, se rétablir sur le plan humain et physique, construire la paix, tels sont les principaux points sur lesquels nous nous concentrons pour faire face à la dévastation et à la violence que la population du Tigré continue de subir en raison du conflit entre le gouvernement régional et le gouvernement fédéral éthiopien ".

Dans un entretien avec l'Agence Fides, l'évêque de l'éparchie catholique d'Adigrat, Tesfaselassie Medhin, a exprimé la profonde souffrance qu'il ressent personnellement dans cette terre autrefois luxuriante, connue pour ses églises millénaires entre les rochers à 3000 mètres d'altitude, ses paysages à couper le souffle et ses traditions hospitalières.

Le peuple résiste avec ténacité aux souffrances sans précédent, à l'humiliation, à la cruauté et à toutes les limitations de ces longues années", a poursuivi l'éparque. La résilience est la meilleure définition pour décrire ce peuple merveilleux qui continue à avoir un grand respect et une grande gratitude envers l'Eglise locale pour son engagement à ses côtés".

Depuis l'automne 2020, le Tigré, région éthiopienne limitrophe de l'Érythrée et des régions voisines de l'Afar et de l'Amhara, s'est transformé en champ de bataille entre les combattants tigréens de l'armée fédérale éthiopienne et ses alliés, en particulier les forces érythréennes.

Selon le rapport officiel du Bureau de l'éducation du Tigré, avant le déclenchement de la guerre, il y avait 2 221 écoles primaires et 271 écoles secondaires, plus d'un million d'élèves et un taux de scolarisation de 90,92 %. Les écoles comprennent les 53 établissements d'enseignement du diocèse d'Adigrat, de la maternelle à l'université, avec plus de 16 000 élèves et 1 115 enseignants et personnel de soutien.

Actuellement, 88,27 % des écoles, dont quatre universités, sont endommagées ou totalement détruites. Il en va de même pour les manuels scolaires, les ordinateurs, les téléviseurs, les équipements de laboratoire, les bureaux, les tableaux et le matériel de soutien scolaire. Plus de deux mille étudiants, enseignants et membres du personnel ont été tués et beaucoup d'autres ont été blessés et déplacés. Un million d'élèves n'ont pas été scolarisés depuis des années. Dans les autres districts du Tigré, plus de 500 écoles sont toujours fermées et des centaines de milliers d'élèves sont privés d'éducation depuis quatre ans, dont dix écoles dans le diocèse d'Adigrat.

"En raison de la guerre, 36 des 53 établissements d'enseignement catholique ont été pillés ou endommagés, et parmi les problèmes à résoudre pourraient figurer d'éventuelles implications juridiques en cas de non-paiement du personnel scolaire pour la période allant de septembre 2021 à août 2022", souligne Mgr Medhin.

Parmi les bâtiments scolaires fermés, certains dans les zones urbaines ont été transformés en camps pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. Quatre-vingt pour cent des établissements de santé de la région ont été détruits, mais ils sont en train d'être réactivés petit à petit.

Par exemple, les 4 centres de santé catholiques et l'hôpital d'Adwa ont continué à fonctionner malgré les dégâts considérables. Au cours des 7/8 premiers mois de la guerre, l'hôpital Kidanemehret d'Adwa a enregistré une moyenne de plus de 3 000 accouchements, dont 500 césariennes.

À Adigrat, nous disposons d'un centre de services, une "maison sûre", pour les femmes victimes de violences. Officiellement, elles seraient 125 000, mais nous savons que beaucoup d'entre elles ne s'adressent pas à ce centre parce qu'elles ont honte. L'insécurité dans les rues reste très élevée et sept vols ont été rétablis entre la capitale et Mekelle pour acheminer des fournitures. Elles sont très chères et ne sont donc pas toujours accessibles à la plupart des gens. Il y a actuellement plus d'un million de personnes déplacées qui vivent sans infrastructures adéquates et bien plus d'un million de morts en quatre ans.

Début novembre 2022 à Pretoria, en Afrique du Sud, avec la médiation d'un groupe de haut niveau de l'Union africaine composé, entre autres, de l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, de l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta et de l'ancienne vice-présidente sud-africaine Pumzile Mlambo-Ngcuka, un accord a été signé avec les rebelles tigrinya mettant fin au conflit entre Addis-Abeba et Mekelle, un accord a été signé avec les rebelles tigrinya, mettant fin au conflit entre Addis-Abeba et Mekelle, mais le processus de reconstruction et de rétablissement de l'ordre est toujours en cours, et de nombreux défis doivent être relevés.

Le traité de Pretoria comprenait des dispositions visant à rétablir l'ordre public, à assurer la reprise des services de base, le libre accès aux fournitures humanitaires et, plus spécifiquement pour l'ensemble de la région et l'Éthiopie, à garantir la sécurité afin que la population puisse circuler librement et vivre en paix.

"Si la mise en oeuvre du Traité de Pretoria échoue, plus d'un million de personnes déplacées continueront à vivre dans les conditions actuelles dans les camps, de nombreuses personnes partiront, des centaines de milliers de jeunes quitteront le pays à la recherche d'une vie digne. Ici, dans le Tigré, le rétablissement est lent et très difficile sur fond de traumatismes, d'abus et de violences de toutes sortes", conclut Mgr Medhin, qui, avec une équipe d'experts et son diocèse, s'est engagé à institutionnaliser les programmes déjà en place sur la justice, la paix, la résolution des conflits et le dialogue avec les communautés. Grâce à des programmes plus institutionnalisés de recherche, de formation et d'activités de dialogue sur la paix, nous aurons une institution appelée "Résilience et construction de la paix".

L'éparchie d'Adigrat couvre 132 000 kilomètres carrés, compte 71 prêtres, dont 65 sont actifs, et 102 missionnaires religieux de différentes congrégations.

La grave crise de ces longues années est aggravée par les récentes catastrophes climatiques, notamment les sécheresses et les inondations qui ont frappé la région. La population est privée des produits de première nécessité, en particulier dans les camps des régions de Shire, Adwa, Mekelle et Adigrat où vivent des milliers de personnes déplacées.