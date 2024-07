Togo: Au-delà des bourses et équipements, les normes et valeurs chères à Dr Birrégah partagées avec la relève

En la relève de demain, il y croit fermement, et le fait voir au travers diverses initiatives prises pour faciliter la formation supérieure aux apprenants. Il l'a encore fait Samedi dernier à travers la compétition de football, la Coupe du Fondateur qu'il organise depuis déjà quatre éditions. Lui c'est bien le président Fondateur de l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires), Dr Charles BIRREGAH.

Au terme de cette compétition annuelle qu'organise cette école supérieure de référence au Togo et dans la sous-région, ce sont donc des bourses d'étude, des enveloppes et des équipements sportifs qui ont été offertes aux 31 équipes participantes (11 féminines et 20 Masculines), des lycées de Lomé et de l'intérieur (5) du pays.

Au-delà de cette compétition, l'autre meilleur instant de cette compétition qui a duré une semaine, a été le partage fait par le Fondateur de l'ESA, avec les joueurs, supporters et encadreurs.

C'est en organisateur heureux que le Président Fondateur de l'ESA, Dr Charles BIRREGAH, s'est confié à la presse au terme de la compétition. « Je me réjouis de ce que les lycées, les jeunes ont répondu présents. L'objectif, c'est de leur faire connaitre l'ESA pour qu'ils puissent profiter de cette école qui est aujourd'hui une école de qualité, de référence au Togo, et dans la CEDEAO. C'est aussi pour donner la joie aux jeunes. C'est aussi l'occasion de partager des valeurs, de persévérance, de solidarité, de travail en équipe, de tolérance. Nous sommes contents et les résultats ont été atteints ».

A la coupe du Fondateur de l'ESA, « vous gagnez des bourses, des maillots, des attestations de participation et durant toute la semaine les équipes ont été prises en charge en terme de logement, de nourriture et les déplacements. Nous espérons des bailleurs de fonds, des sponsors qui vont venir l'année prochaine nous aider pour que cette fête soit encore plus belle pour nos enfants, la jeunesse. On n'a pas d'autres objectifs que nos jeunes s'épanouissent, qu'ils soient heureux, et que demain la relève soit prête pour assurer la relève », a-t-il conclu.

A sa suite, l'ancien ministre togolais de l'Enseignement supérieur, et actuel président du Conseil scientifique de l'ESA, Prof Octave Nicoué BROOHM, a fait constater que « chaque année, le tournoi monte en plus de puissance et de qualité dans l'organisation. La joie manifestée fait partie de ce que nous souhaitons partager à travers toutes les valeurs du sport. L'ESA s'inscrit dans cette démarche de qualité non seulement mais visant à former les jeunes afin qu'ils se sentent bien au Togo ».

Pour information, dans la compétition féminine, c'est l'équipe du Lycée Agoè Nord qui a été sacrée championne en battant en finale l'Institut La paix (2-0) alors que chez les garçons, c'est le Lycée de Kpatègan, qui pour sa première participation, a ravi la vedette au Lycée d'Adéta, en finale. Ce fut au terme de la séance des tirs au but (4-2), après un nul d'un but partout au bout du temps réglementaire. Et le Proviseur du lycée, vainqueur chez les garçons, Bassarou OURO-KOURA, ne pourrait que s'en réjouir de ce coup d'essai devenu un coup de maitre. « Je souhaite que ça ne s'arrête jamais, c'est une grande fête pour la jeunesse », a-t-il indiqué. En termes de leçons, a-t-il ajouté, « le travail, le sérieux, la discipline, ce sont les trois vertus que je compte partager avec les miens ».

Des bourses pour permettre aux jeunes bacheliers ont été offertes à toutes les équipes participantes, alors que le champion de chaque catégorie est reparti avec un trophée et une enveloppe. Les finalistes malheureux ainsi que les 3ème ont été également honorés tout comme les meilleurs joueurs, les meilleurs buteurs, les meilleurs gardiens, meilleurs entraineurs et Equipes Fair-Play.

Mieux connaitre l'ESA !

L'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) est un Etablissement privé d'enseignement supérieur qui a ouvert ses portes officiellement à Lomé au Togo, le 04 Septembre 2010 sur l'initiative de son Fondateur-Président Directeur Général, Dr Charles BIRREGAH.

ESA forme pour l'obtention du BTS, LICENCE PROFESSIONNELLE et MASTER PROFESSIONNEL.

ESA dispose de 30 Filières au parcours BTS, 43 Filières au parcours Licence et Master Professionnels dont 15 Filières technologiques et 28 Filières tertiaires avec une dizaine de filières d'Excellence. ESA est agréée par le Secrétariat Permanent du DECOFI de l'UEMOA, Centre de formation au Cycle du DECOGEF (BAC+3), DESCOGEF (BAC+5) en vue de l'obtention du DECOFI de l'UEMOA pour devenir Expert-Comptable.

Tous les diplômes l'ESA sont reconnus par l'Etat Togolais et Plus de 80% des diplômes opérationnels Licences-Masters de l'ESA sont accrédités par le CAMES.

Plus besoin d'aller étudier en France, aux Etats-Unis ou au Canada. ESA dispose de meilleures formations à un coût abordable dans les mêmes conditions que celles en Europe.

50% de réduction des frais d'inscription.

ESA est certifiée ISO 9001 : 2015 et ISO 21001 : 2018 ce qui lui confère un statut multi référentiel.

ESA est distinguée 1er Prix Excellence de la Qualité CEDEAO.