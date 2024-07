Congo-Brazzaville: Lutte contre la déforestation - Cinq jeunes startups primées à la Ciar1

Le projet Congo engineering et service (CES) a décroché, le 4 juillet, le premier prix de Hackathon organisé en marge de la première Conférence internationale sur l'afforestation et le reboisement (Ciar1), par le gouvernement congolais et le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud). La startup CES et quatre autres groupes ont été sélectionnés pour la pertinence de leurs projets en matière de lutte contre la déforestation.

Dix jeunes entreprises ont été formées, respectant la parité, pour présenter leurs solutions technologies devant un jury. Des étudiants, élèves et porteurs d'initiatives ont exposé leurs idées de projets et tenté de convaincre les membres du jury. Les cinq meilleurs projets vont bénéficier d'un accompagnement du Pnud, qui s'est engagé à les placer dans les incubateurs. Cet accompagnement permettra aux lauréats, d'après Adama Dian Barry, la représentante résidente du Pnud au Congo, de concrétiser leurs idées en projets et en future entreprise.

Le premier prix concerne le projet CES de conservation de pépinière de mangroves sous serre automatique. Les solutions envisagées sont innovantes, facilitant l'accélération de l'afforestation et le reboisement, a justifié Kelly Ngouonimba, l'un des jeunes promoteurs de CES. « Comme technologie, nous utilisons les capteurs de taux de salubrité, d'hydrogène, de température et d'oxygène qui vont nous permettre de reproduire les conditions idéales se trouvant dans les mangroves », a expliqué Kelly Ngouonimba.

%

Deuxième du prix du hackathon, la startup OT-Ey a travaillé sur la séquestration de carbone, en choisissant d'autres espèces que les acacias généralement plantées lors des activités de planting d'arbres au niveau national et pendant la Ciar1. Après des études menées sur leur projet, Wando Mouanoloki Raïna Dieuveille et ses camarades considèrent les acacias comme des essences étrangères dangereuses pour la nappe phréatique. « C'est une fausse solution, car en reboisant les acacias on crée encore un problème avec le sol et le sous-sol. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu revaloriser nos arbres locaux en créant un système qui détectera la capacité de séquestration de carbone de chaque arbre pour ainsi favoriser un reboisement », a démontré ce jeune ingénieur.

Notons que cet Hackathon est organisé dans le cadre du Projet d'appui à l'intégration de la jeunesse au développement national : « Youth connekt Congo » et son laboratoire d'accélération de l'innovation pour le développement. Plusieurs partenaires parmi lesquels le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, le ministère de la Jeunesse et le Pnud, ont pris l'engagement de donner un coup de pouce aux jeunes innovateurs.