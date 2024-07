Congo-Kinshasa: Aménagement du territoire - Les chefs de division urbaine de Kinshasa outillés dans leur domaine d'action

Un atelier tenu au Musée national, du 5 au 7 juillet, a permis aux participants de se familiariser avec les textes légaux qui régissent l'administration et la gestion du personnel, de bien maîtriser le cadre et les structures organiques, de comprendre les attributions de leur ministère avec les ministères sectoriels et de s'imprégner des bases de l'aménagement du territoire.

Organisé par le ministère de l'Aménagement du territoire en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement et le Fonds national d'aménagement du territoire grâce à l'appui financier de l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale par le biais du Fonds national Redd+, l'atelier de renforcement des capacités des chefs de division et chefs de bureau de la division urbaine de la ville province de Kinshasa a été clôturé par le secrétaire général de l'administration du ministère de l'Aménagement du territoire, Dieudonné Menzu, sur une note de satisfaction et d'exhortation à l'endroit des participants.

"Je ne puis que vous féliciter pour l'assiduité et la persévérance dont vous avez fait montre durant toute la durée de cette formation. Les notions enseignées ici sont pour vous une occasion de se démarquer dans votre rendement de tous les jours, pour une administration toujours plus efficace. Faites-en bon usage. Je vous exhorte à ne pas garder ces acquis pour vous seuls mais plutôt à les partager à vos agents pour un bon rendement de notre ministère... ", a- t-il souligné tout en assurant les participants de la poursuite de cette formation dans d'autres provinces.

%

" Des activités pareilles doivent être organisées même deux ou trois fois par an surtout que nous sommes une jeune administration. Nous voulons que tout le monde comprenne l'aménagement du territoire et notre ministre, Guy Loando Mboyo, nous a demandé, en cas de besoin, de former les agents et cadres qui, à leur tour, doivent expliquer à la population le bien-fondé de l'aménagement du territoire. Cette formation n'est qu'un début, d'autres sont prévues pour outiller nos agents. Les divisions provinciales ne sont pas oubliées ", a précisé le secrétaire général de l'Aménagement du territoire.

Pour les participants, cet atelier a levé certaines zones d'ombre dans leur travail sur le terrain. Il leur a également permis de comprendre leurs droits et obligations en tant que cadres du ministère de l'Aménagement du territoire. Cette formation, a fait savoir le chef de division de la commune de Makala, Anabi Faria, est très importante parce qu'auparavant il y avait des zones d'ombre qui les empêchaient de bien travailler. "À l'issue de cette formation, nous avons reçu beaucoup d'informations. Chaque chef de division sera capable de bien représenter sa division tout en expliquant à ses collaborateurs le pourquoi de l'aménagement du territoire sur la ville province de Kinshasa", a-t-il dit. Il a, par ailleurs, plaidé pour l'amélioration des conditions de travail dans les divisions urbaines.

Durant les trois jours, les participants ont suivi différentes thématiques non moins importantes, à savoir le code de bonne conduite de l'agent public de l'Etat, les fondamentaux de l'aménagement du territoire, le nouveau cadre et structures organiques, la loi relative à l'organisation de la libre administration des provinces, la loi portant code de bonne conduite des agents publics de l'Etat.