Congo-Brazzaville: Examens d'Etat session 2024 - Les épreuves du BEPC démarrent ce mardi

119050 candidats au Brevet d'études du premier cycle (BEPC) passeront les épreuves de cet examen d'Etat du 9 au 12 juillet dans 526 centres y compris la Chine et Luanda, en Angola.

Ce 9 juillet, les candidats, sur toute l'étendue du territoire national, vont entrer en compétition par les mathématiques avant l'histoire et la géographie. Le deuxième jour, le 10 juillet, ils passeront les épreuves des sciences de la vie et de la terre puis l'anglais. Le troisième jour, 11 juillet, l'épreuve des sciences physiques va précéder celle de dictée-questions. Le 12 juillet, dernier jour de cet examen d'Etat, les candidats feront l'éducation physique et sportive.

« Les téléphones portables et calculatrices programmables sont strictement interdits dans les centres d'examen », précise la note de service faisant office de calendrier du déroulement des épreuves du BEPC, signée par le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou.

Pour un déroulement réussi des épreuves du BEPC, le ministère de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation a organisé, le 3 juillet à Brazzaville, un séminaire à l'endroit de tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cet examen d'Etat, notamment les membres du jury, les chefs de centre et leurs adjoints, les membres de l'équipe pédagogique, des agents de sécurité et de la direction de la lutte contre la fraude en milieu scolaire...

Il convient de rappeler que l'année dernière, le département de la Cuvette Ouest avait occupé la première place au BEPC avec un taux de réussite de 85,84%. Ce département va donc remettre en jeu sa couronne ce 9 juillet pour la conserver ou la perdre au cas où un autre département viendrait à réaliser une performance plus élevée. Depuis quelques années déjà, ce sont les localités de l'arrière-pays qui occupent les premières places aux examens d'Etat. Brazzaville et Pointe-Noire peinent à se faire une place dans le carré d'as.