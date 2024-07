Maroc: Ahmed Bennani Zahouan élu président de la Fédération Royale Marocaine de Voile

Rabat — Ahmed Bennani Zahouan du Royal Yacht Club de Tanger a été élu président de la Fédération Royale Marocaine de Voile (FRMV), à l'issue de l'Assemblée générale élective du comité fédéral de la FRMV, qui s'est tenue dimanche au Centre Mesbahia de Mohammedia.

Selon un communiqué de la FRMV, la liste conduite par M. Bennani a été élue à l'unanimité et compte quinze membres. Il s'agit de Ahmed Bennani Zahouan (Président), Driss Benhima, Nour El Amri, Housni Marouane, Fouzia Ahjam, Adil Madani, Moulay Anas Maazouz, Hakim Housni, Abderahmane Zouita, Bachir Errouibeh, Mohamed Ezzaid, Rachid El Karki, Said Fadi, Kahlid Bekkali et Ikram Chellalf.

L'Assemblée s'est tenue en présence de l'Autorité Locale, de M. Saïd Izgua, chef de la Division des sports de haut niveau, représentant le ministère de tutelle et de Me Mohamed Belmahi, représentant le Comité National Olympique Marocain, note la même source.

Après la présentation par MM. Benhima et Housni d'un exposé sur les objectifs de la FRMV pour l'année à venir, M. Bennani a remercié les participants qui ont contribué à la réussite de l'Assemblée. Il a exprimé la gratitude du nouveau comité envers Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président d'Honneur de la Fédération, pour sa sollicitude et a réaffirmé l'engagement de tous à être à la hauteur de ses attentes, ajoute le communiqué. La réunion a été conclue par la lecture d'un message de fidélité et de loyalisme adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'Assiste.