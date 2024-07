Ethiopie: La Chambre des représentants met l'accent sur les travaux et les systèmes parlementaires basés sur la recherche

Addis Abeba — Le président de la Chambre des représentants du people,Tagesse Chafo, a souligné la nécessité d'intensifier des recherches solides pour éclairer une prise de décision judicieuse par les parlementaires.

Le président a également exprimé son engagement à soutenir la prise de décision fondée sur la connaissance par les législatures. La chambre a convoqué aujourd'hui sa 4e conférence parlementaire, qui a souligné l'engagement de la Chambre à garantir l'État de droit, à servir le peuple et à protéger l'intérêt national.

Dans son discours, Tagesse a souligné que le Parlement est une institution démocratique œuvrant pour le bien du public soulignant l'importance de garantir l'état de droit, la justice et les droits tout en maintenant la transparence et la responsabilité. Le Président a en outre souligné l'importance d'une recherche solide pour éclairer la prise de décisions judicieuses par les parlementaires et a exprimé son engagement à soutenir une prise de décision fondée sur les connaissances.

Il a été dit qu'une dizaine de recherches sont présentées aujourd'hui lors de la conférence qui est une étape cruciale pour donner aux parlementaires les moyens de s'acquitter de leurs responsabilités constitutionnelles et publiques, selon Tagesse. S'adressant à la conférence, le ministre de l'innovation et de la Technologie, Belete Mola, a pour sa part souligné l'impact profond de la révolution numérique, présentant à la fois des opportunités et des défis.

Le ministre a souligné que la législation doit suivre le rythme de l'ère numérique pour sauvegarder la sécurité et les intérêts nationaux. Le ministre a souligné l'importance de responsabiliser les citoyens grâce à l'accès et à l'utilisation des outils numériques dans l'économie numérisée en cours.

Belete a également appelé au renforcement des capacités de recherche pour soutenir une prise de décision éclairée malgré l'environnement difficile pour la recherche en termes de limitations budgétaires, de manque de soutien institutionnel et entre autres en Éthiopie. Il a également confirmé que le Parlement a été efficace dans ses fonctions législatives et de contrôle concernant les lois sur l'innovation et la technologie.

L'engagement du Parlement à garantir l'État de droit, les intérêts publics et nationaux et à s'engager dans l'ère numérique lui permet de jouer un rôle efficace dans le développement du pays.