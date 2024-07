Cameroun: Dédicace - Hervé Madaya cherche « où se cache l'aube pendant la nuit »

Le romancier camerounais a présenté son quatrième ouvrage paru aux éditions Proximité au public camerounais le 5 juillet 2024 à la médiathèque de l'Institut français du Cameroun (Ifc) de Yaoundé.

« Où se cache l'aube pendant la nuit » ?Telle est la question que se pose Hervé Madaya et ses lecteurs. L'auteur du roman éponyme a échangé avec le public de Yaoundé ce 5 juillet 2024 lors de la dédicace de l'ouvrage à la médiathèque de l'Ifc. Il a échangé avec ces derniers sur le contenu manifeste et latent de son roman cette année même aux éditions Proximité. C'était en présence du gratin littéraire camerounais dont Pabé Mongo, auteur de « Père inconnu », Sévérin Cécile Abega, auteur, Serges Pouth, journaliste culturel, auteur et critique littéraire.

Les participants à cette cérémonie de dédicace n'ont pas tari d'éloge pour l'auteur et son roman. « C'est un chef d'oeuvre », a commenté Pabé Mongo au passage. Dans ce sanctuaire littéraire qu'est la médiathèque de l'Ifc, les férus des livres sont restés toute ouïe lors du bref déroulé de l'auteur du contenu de son ouvrage.

L'ouvrage de 174 pages commis aux éditions Proximité remue la plume dans les plaies et les tares de la société camerounaise à l'instar des violences faites aux femmes. Dans un langage parfois violent, l'auteur pose les mots à la place qu'il faut pour dénoncer les maux qui accablent. A travers ses lignes, « Ce roman raconte les violences faites aux femmes à travers la figure de Kony dans une relation toxique avec Alassane et d'autres questions aussi pertinentes que celle-là sur le système familial, l'influence que l'on peut avoir les uns sur les autres », a souligné l'auteur.

%

Les bibliophiles ayant pris part à ce café littéraire ont salué le travail de dénonciation fait par l'auteur non sans le féliciter au passage. Lors des échanges avec l'écrivain, certain ont qualifié l'ouvrage de « livre de chevet ». Un livre qui n'a pas laissé Pabé Mongo indifférent. « Je suis un père heureux... je recommande cet ouvrage parce qu'il raconte le quotidien des camerounais dans leur vie, leurs problèmes. C'est avec une grande finesse qu'il a écrit ce roman », a-t-il remarqué. Préfacé par Djaili Amadou Amal et Farah Benhabylès ayant rédigé la note de lecture, Hervé Madaya n'est pas à son premier ouvrage. C'est le quatrième ouvrage publié par l'auteur après « Sur la trace de Saer, paru en 2009 ; Le bleu de mon regard, un recueil de poèmes en 2017 ; Esclaves aux Trois-Rivières en 2020.

Néanmoins, « on ne peut trouver « Où se cache l'aube pendant la nuit » si on ne croit pas en Dieu », a laissé entendre l'auteur. C'est sur la thématique de la place de la religion dans la vie des himmes, évoquée dans son nouvel ouvrage que l'auteur a clôturé son propos, avant de se réunir autour d'une table pour partager un bout.