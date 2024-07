Ile Maurice: Dan Maraye réfute les allégations de favoritisme à AML

Après avoir pris ses fonctions comme Ombudsperson for Financial Services en 2021, avec comme lourd héritage 841 cas non résolus, Dan Maraye voit son fardeau s'alourdir avec l'annonce d'une enquête imminente de la Financial Crimes Commission (FCC) à son sujet. Dans une correspondance anonyme, il est accusé d'avoir utilisé son influence lors d'un recrutement en 2006 à Airports of Mauritius Limited (AML) quand il y occupait le poste de Chief Executive Officer. Il réfute cette allégation.

Face à la presse, vendredi, au siège de son bureau, à Ébène, Dan Maraye a souligné avoir toujours été «en faveur de la transparence et de la bonne gouvernance», et a ajouté «prendre tout au sérieux», à l'exception des «lettres anonymes». Nommé à la tête d'AML en février 2006, il a dit que son objectif était de «réorganiser» l'institution pour qu'elle soit plus «efficiente» et «responsable». Ayant, à l'époque, à ses côtés, Roshan Seetohul comme président du conseil d'administration d'AML, cinq nouveaux postes ont alors été créés: Commercial and Business Development Manager, Human Resources Manager, Legal, Chief Internal Auditor et Secretary to the Board. Ces postes, a-t-il dit, étaient une nécessité par rapport à l'objectif à atteindre.

Les meilleurs candidats, a-t-il ajouté, ont été interviewés et les quatre membres de l'Appointments Committee devaient sélectionner les meilleurs en toute indépendance et selon des critères définis. Dan Maraye a avancé que les candidats ayant obtenu le maximum de points ont été choisis pour une offre d'emploi. Pour prouver ses dires, il a déclaré que les marking sheets doivent encore être disponibles à AML. «Toutes les nominations ont été approuvées par le conseil d'administration sur recommandation du comité.»

Citant le nom de Vasish Ramkhalawon, visé par la lettre anonyme et choisi pour le poste de Commercial Operations and Business Development, Dan Maraye dit que ce dernier a une licence en ingénierie et un MBA en marketing. Il fait aussi ressortir que celui-ci a aussi été chargé de cours à la Glamis Business School auparavant. Il précise que Vasish Ramkhalawon avait postulé dans cette école à son retour à Maurice. «Je l'ai recruté comme lecturer en marketing en janvier ou février de l'an 2000», ajoutant que ce dernier a quitté son emploi en janvier 2003 lorsqu'il a reçu une meilleure offre de DCDM. Glamis Business School a été fondée en septembre 1999 par Dan Maraye.

À son arrivée en 2021 au bureau de l'Ombudsperson après que le poste soit resté vacant pendant un an, Dan Maraye a expliqué que du 1er mars 2020 à fin février 2021, 575 cas s'étaient ajoutés aux 275 cas non résolus, soit un total de 841 cas, et sur ce nombre, seuls neuf cas avaient été résolus. Après une année en fonction, Dan Maraye a indiqué que le nombre de cas a augmenté pour atteindre 888. «En juin 2022, 824 cas étaient en attente et au 30 juin 2023, ce nombre avait été réduit pour passer à 696 cas. Nous n'avions pas le personnel voulu mais, quand même, on s'est débrouillé», a-t-il dit.

Pour renforcer l'équipe et accélérer le traitement des cas, quatre Investigating Officers ont été recrutés en décembre 2023, de même que trois Management Support Officers. «Je crois que le bureau est prêt à donner des résultats bien plus rapidement qu'avant.» Un secrétaire se joindra à son équipe, mercredi. À quelques jours de la fin de l'année financière pour le bureau de l'Ombudsperson for Financial Services, il a avancé que plus d'une centaine de cas ont été résolus. Grâce à une équipe étoffée, il s'est dit réjoui que les plaintes reçues au mois de juin aient déjà été traitées.

Dan Maraye a exprimé des regrets quant à la lourdeur de la loi locale et souligne qu'elle doit être modifiée «dans l'intérêt des consommateurs». Bien que certaines institutions aient 30 jours pour résoudre une plainte, il a déploré que certaines ne commencent à agir qu'à la fin du délai.