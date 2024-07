Ile Maurice: Une politique contre le harcèlement sexuel mise sur pied

Un vent de changement, pour le mieux espèrent les employés, s'est abattu sur la Financial Services Commission (FSC) après l'arrivée du Dr Roshan Boodhoo à sa tête.

Après le contrat non renouvelé de Vikash Thakoor comme Chief Executive et le remplacement de Kona Yerukunondu comme chairman, le nouveau Chief Executive de la FSC, Roshan Boodhoo, a pris des mesures pour que la gent féminine soit protégée contre le harcèlement sexuel qui a gangrené la commission. Les messages WhatsApp insistants, les demandes de rendez-vous et autres propositions obscènes contre faveurs professionnelles sont désormais des choses du passé. La FSC, qui est elle-même l'institution régulatrice des services financiers, veut donner le bon exemple en balayant devant sa porte.

«Long french kiss»

L'un des harceleurs en chef, qui a été mis hors d'état de nuire et qui est connu pour poser devant les caméras en arrondissant la bouche, est justement accusé d'avoir sollicité un «long french kiss» de la part d'une employée. On ne comprend toutefois pas pourquoi ce harceleur, qui se fait régulièrement face-lifter pour combattre les ravages de l'âge, a été éloigné sans qu'on lui demande des comptes. «Si l'on ne fait rien», nous dit une employée de la FSC, «il continuera ses frasques là où il est.» En tout cas, à la FSC, «ce genre de personnage, s'il en subsiste, devrait désormais faire gaffe», nous dit-elle.

L'autre harceleur a lui aussi été mis à l'écart du terrain de ses conquêtes. Et ses précédentes politiques envers les employés ont été promptement revues, et cela, pour la plus grande joie de ces derniers. Ainsi, les employés ont obtenu leur réajustement salarial avec effet rétroactif. On ne comprend pas pour quelles raisons l'ancienne direction ne l'avait pas fait. «C'était peut-être pour faire des économies que l'on utilisait pour les voyages fréquents», nous dit un représentant du syndicat des employés, la Financial Services Commission Staff Union.

Quatre et demi

On se souvient des nombreuses allégations à l'encontre de certains cadres de la FSC, accompagnées d'accusations de favoritisme. Il a fallu que Vikash Thakoor et Kona Yerukunondu soient démis de leur fonction pour que les employés, et surtout les employées, retrouvent un peu de sérénité et se mettent à table. On vient d'apprendre aussi que la décision de louer quatre et demi étages au 7 Exchange Square de Vinash Gopee par la précédente direction sera examinée pour savoir notamment pour quelles raisons le bâtiment est loué et payé depuis janvier alors que les employés de la FSC n'y ont pas encore emménagé. Nous y reviendrons bientôt ainsi que sur d'autres abus commis.