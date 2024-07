Sénégal: L'APIX et le ministère des Sports scellent un partenariat pour la construction d'infrastructures publiques

Dakar — Le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a signé une convention avec l'APIX, l'agence gouvernementale chargée de la promotion des investissements et des grands travaux de l'État, lundi, à Dakar, en vue de la construction et de la réhabilitation d'infrastructures sportives et culturelles.

L'accord a été signé par la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, et le directeur général de l'APIX, Bakary Séga Bathily, en présence de leurs collaborateurs.

"La signature de cette convention vise à utiliser l'expertise et l'expérience de l'APIX pour réaliser le programme ambitieux de construction et de réhabilitation d'infrastructures sportives, culturelles et de jeunesse, au moyen de modèles performants de financement alternatif", a expliqué Mme Gaye.

Son département ministériel a prévu de construire, durant les cinq prochaines années, des salles destinées à la pratique des arts martiaux, des parcours sportifs, des piscines et d'autres infrastructures sportives, dans les 557 communes du pays, a-t-elle dit.

Des centres de lecture et d'animation culturelle, des musées, des "foyers des jeunes" sont également prévus, a-t-elle ajouté, affirmant que ces ouvrages serviront à "l'éclosion des talents artistiques et culturels des jeunes".

"Nous avons choisi l'APIX pour qu'elle nous accompagne, conformément à ses missions de promotion des investissements nationaux et étrangers et de facilitation de la mise en oeuvre de grands projets d'infrastructures au Sénégal", a dit Khady Diène Gaye.

Elle signale que "la réalisation d'une telle ambition va nécessiter des moyens financiers importants, au-delà de la contribution significative de l'État, dans le cadre de notre budget d'investissement".

L'État a fait des "investissements importants dans le développement des infrastructures sportives durant ces dernières années, avec, en 2024, un budget de 42 milliards de francs CFA pour la construction et la rénovation de stades et d'autres installations sportives", a déclaré Mme Gaye.

"La signature de ce partenariat permettra au ministère de bénéficier de l'expertise de [l'APIX] pour explorer [...] des modèles de financement alternatif et faciliter la réalisation de projets ambitieux sans surcharger les finances publiques", a assuré le directeur général de l'agence chargée des investissements et des grands travaux de l'État, Bakary Séga Bathily.

"Grâce à l'accompagnement de l'APIX, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture pourra attirer des investissements privés garantissant une collaboration fructueuse et durable avec des acteurs économiques majeurs", a souligné M. Bathily.

Il assure que l'agence gouvernementale va "simplifier les procédures administratives et offrir un soutien technique aux investisseurs", lors de l'exécution du contrat signé avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture.

"En travaillant ensemble, le ministère et l'APIX viseront à définir des critères rigoureux pour la sélection des infrastructures en tenant compte des besoins spécifiques de chaque région. Nous garantirons que chaque projet soit pertinent et bénéfique", a-t-il promis.