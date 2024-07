Gabon: Port Gentil - 'Je veux contribuer au développement de mon pays'

interview

Tel est l'objectif central de Colette Madoungou Mbourou, une femme aux multiples casquettes dans cette société nouvelle qui exige le dynamisme de tout citoyen quelque soit le domaine. Elle s'est fait un sillon dans le monde associatif depuis les années 70. Toute adolescente , elle intègre le mouvement scoute , à l'église catholique, Colette Madoungou Mbourou est admise dans le groupe d'éveil Âme vaillante (coeur vaillant). Arrivée au collège Val Marie de Mouila, elle rejoint l'équipe de handball, ce qui facilite son entrée au club Handball de SOGARA en 1982. Son activisme en politique et en milieu associatif est une réalité de terrain 1978. L'amour a tout un sens pour cette attachée de l'action communautaire

Pourquoi vous vous êtes lancée dans le monde associatif alors qu'on vous a vue sur la scène musicale ?

Je me suis lancée dans le monde associatif, tout simplement à cause de l'amour du prochain, partager les expériences, aider les plus faibles, servir de relais entre l'Etat et le citoyen moyen, transmettre et transformer mes chansons en actes.

De l'actrice politique, à la passionnée associative, comment s'opère la transition ?

Je me suis lancée dans le monde associatif tout simplement à cause de l'amour du prochain, partager les expériences, aider les plus faibles, servir de relais entre l'Etat et le citoyen moyen transmettre et transformer mes chansons en actes .

Quel bilan dressez-vous vingt ans après la création de l'association Yiesse ?

%

Nous avons un bilan très positif, nous posons des actions dans l'association et en-dehors . Nous avons des partenariats avec d'autres associations, jusqu'à l'international, nous avons soutenu les établissements, les patients dans les hôpitaux, nous avons fait des dons en médicaments, matériels d'assainissement à la prison centrale de Port Gentil , dans une école primaire de la place, composé de pelles, machettes, ratos ,et débroussailleuses .

Nous avons signé un partenariat avec la clinique de l'aéroport de Douala qui est une structure spécialisée dans la procréation médicalement assistée du Dr Guy Sandjon qui est le promoteur en Afrique Sud saharienne. Nous luttons contre l'infertilité féminine et masculine. Nous avons beaucoup aidé nos membres à la création des activités génératrices de revenus. La liste est long , nous sensibilisons dans les valeurs de la nationalité et de nos mœurs ….

En milieu professionnel, vous êtes au service social est ce qu'il y a un attachement avec l'action communautaire ?

Je suis responsable des associations apolitique. Mais comme je veux participer et contribuer au développement et à la prise des grandes décisions de mon pays c'est en faisant la politique que je peux faire entendre ma voix. Mais bien sûr, le service social a un attachement avec l'action communautaire.